選戰不是幾何學！新北最新民調解讀：誰說藍白選民不會支持蘇巧慧？

2026新北市長選戰，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌成立競選總部，但國民黨到底是李四川還是劉和然仍未定。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。名嘴張益贍則說，選戰不是「幾何學」，三角形的藍白兩邊如果無法相容，天天網內互打，誰說藍白選民不會反彈，轉而支持蘇巧慧？

根據《美麗島電子報》日前公布民調顯示，新北市長選戰一旦進入三腳督局面，戰況將高度膠著，勝負關鍵不在藍綠，而在民眾黨的動向。若由國民黨籍台北市副市長李四川、民進黨立委蘇巧慧、民眾黨主席黃國昌三人參選，李四川支持度為34.2％，僅以1.5個百分點領先蘇巧慧的32.7％，黃國昌則拿下15.4％，藍綠差距已落在誤差範圍內。

張益贍今（2）天上午撰文寫下新北最新民調解讀：選戰不是幾何學！

1.黃國昌成立總部時說：自己的專業除了法律以外，還包含「統計」，三角形的兩邊＞第三邊？！但這是「幾何學」，不是「統計學」好嗎？！黃國昌的數學常識，果然和他的法律專業一樣好。

2.這就是白藍這幾年對於選戰「幾何學」迷思，認為只要「藍白合」一定會贏。

3.但選舉不是幾何學，即使是民調也是根據民意變化的統計學，而選戰重點也在如何掌握民意的變化。

4.事實上，之前的民調都顯示即使「藍白合」強推黃國昌，也會落後蘇巧慧5～10%。

5.這表示新北選民對於「藍白合」並不買單，「選人不選黨」的態度明顯，更何況是因政黨利益交換下的「藍白合」。

6.但為了「藍白合」，國民黨遲遲不進行黨內人選整合與溝通（侯友宜支持的劉和然），讓藍營基層心生不滿。

7.再加上李四川因考慮台北市政和蔣萬安的心情，黨內協調與藍白整合的難度極高，猶豫不決遲遲不宣布參選，更讓新北市民產生「相對剝奪感」，讓李四川的民調下滑。

8.加上民進黨提早布局提名蘇巧慧，「一步一腳印」勤跑基層，在性別和年齡上展現優勢，逐步追上李四川。

9.以上證明選戰不是「幾何學」，三角形的藍白兩邊如果無法相容，天天網內互打，誰說藍白選民不會反彈，轉而支持蘇巧慧？

