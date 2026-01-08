選戰五五波下 許智傑自認最無爭議讓藍營最難攻擊 11

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

隨著2026年高雄市長民進黨黨內初選進入關鍵階段，各參選人陸續端出政策與論述，爭取基層與選民支持。立委許智傑於（7）日召開「顧老也顧小」政策記者會，提出多項民生福利構想，並對外展現其整合黨內能量、迎戰在野黨挑戰的政治態度。

許智傑提出，面對未來高雄市長選舉，民進黨需要一位能夠承擔壓力、爭議性低、具備整合能力的人選。他也強調，自己的角色不只是提出個人政見，更希望在黨內初選結束後，能夠凝聚整體力量，共同面對大選。

高雄市長陳其邁過去曾在公開場合表示，願以「人格保證」肯定許智傑是認真做事、能處理重大市政的人選。在鳳山三井LaLaport上樑典禮中，陳其邁也提到，許智傑對市政已有相當完整的思考與藍圖，相關談話在地方政壇引發討論。

地方人士指出，陳其邁重視市政延續性，而長期深耕鳳山的許智傑，因其穩健務實的風格，被視為能延續現有市政能量的重要基礎。

在政策內容上，許智傑提出多項與基層生活密切相關的構想，包括65歲以上弱勢族群與長輩的健保補助、免費施打帶狀皰疹疫苗，以及將營養午餐補助金額由現行標準大幅提高。此外，他也提出愛河周邊商業聚落化的構想，期望結合咖啡、酒吧等產業，活絡城市觀光與夜間經濟。

許智傑提到，「投給許智傑就是投給同黨立委邱議瑩、賴瑞隆和林岱樺」。外界解讀，此一說法不僅是選戰口號，更展現其整合不同立委政策主張的意圖。許則表示，未來將整合相關政見，形成對高雄最有利的施政方向，避免初選後產生裂痕，確保民進黨整體戰力。

當前高雄選情，國民黨立委柯志恩展現出極強的抗壓性與媒體戰力，可以預見，正式大選將是一場「極度緊繃」的拉鋸戰。在這種五五波的對壘中，決定勝負的往往不是誰的政見最亮眼，而是誰最「無缺點」，許智傑強調自己是「最無爭議、基層實力最穩固」的人選，這絕非口號。

外界觀察，許智傑形象中庸、身段柔軟，是黨內外認可的「最大公約數」，這種「不招致反對者、能團結支持者」的特質，正是柯志恩最難尋找破綻、最難施力攻擊的對手。

在選情預期緊繃的 2026，民進黨沒有犯錯的空間，選擇一位地方基層實力穩定堅固、形象清廉且無爭議的候選人，不僅是為了贏得初選，更是為了在決戰中立於不敗之地。許智傑的穩健與高度，或許正是民進黨這場高雄保衛戰中最需要的「勝選保險」。

照片來源：許智傑辦公室

