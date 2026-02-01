選戰倒數10個月再搬出盧媽 江啟臣喊：沒有時間再等了
表態爭取國民黨台中市長提名的立法院副院長江啟臣1日前往北區東興市場拜早年，針對提名人選遲未敲定，江啟臣指出，剩下不到10個月，我們沒有時間可以等待，現在每一分每一秒，對所有要參選的同志都至關重要，疾呼黨中央盡快底定人選。
江啟臣今天一早前往北區東興市場發送春聯，適逢週日，早市人聲鼎沸，沿途受到許多支持者的相挺，路過女性民眾當場喊話，大讚「副院長很讚！」認真為選民服務，為地方爭取很多中央預算，凡是親力親為。
針對國民黨市長提名人選遲未敲定，江啟臣指出，今天已經2月1日了，1月初時，盧市長提過，希望1月底可以定案，顯然做不到。盧市長日前又再度提到，希望農曆年前或2月19日前，這部分就繼續努力。
江啟臣強調，距離選舉剩下不到10個月，我們沒有時間可以等待，現在每一分每一秒，對所有參選都至關重要，希望越快敲定人選越好。
江啟臣昨天舉辦座談會，前市長胡志強出席時提到，8年前就決定要支持江啟臣，如果江接手，台中將迎來最好的時代。江啟臣表示，謝謝胡市長一路支持，他對大台中，從過去以來的規畫墊下基礎，讓接任的林佳龍市長、盧秀燕市長，都能持續建設大台中。
江啟臣說，胡市長對台中未來的想法及建議，他會納入未來城市規畫的願景及政策，胡市長期待接下來迎來的就是台中最好的時代，「The best time of Taichung」。江表示，對自己來講，這就是所謂最好的台中，最好的台中將啟程，最好的台中就在未來，大家一起努力。
