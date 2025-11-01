選戰傷痕、路線偏鋒：鄭麗文時代到來面臨三大難題

[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿

終於，國民黨改朝換代的大戲落幕。鄭麗文在昨（1）日正式接任國民黨主席，但國民黨人的擔憂恐怕才正要開始：能否團結、能否重新凝聚支持、能否在未來的在野整合中站穩領導位置。鄭麗文時代來臨，挑戰也才剛要展開。

國民黨主席鄭麗文。（圖／國民黨直播）

首先擺在眼前的，是如何縫合選戰遺留下的裂痕。此次黨魁選舉競爭激烈，昨日全代會的出席名單，仍能看出暗潮未息。選前曾質疑「境外勢力介選」的張亞中與郝龍斌並未獲邀出席，而黨內力挺郝龍斌的百里侯侯友宜、張善政皆未現身，此外被視為2028潛在人選的台中市長盧秀燕也未出席，而與郝同陣線的趙少康即使受邀也缺席。這一連串「缺席」狀況，無形中揭露裂痕猶存、歧見未平。內部仍存疑慮，不僅是人事問題，更涉及權力結構、路線方向與派系整合。鄭麗文掌舵後，恐怕得先放下選舉餘緒，主動釋出誠意，以具體行動重建互信。能否在勝選後團結全黨，將是她的第一場考驗。

其次，鄭麗文在選前就主打親中路線，但過於偏向親中的路線與語言，已讓不少年輕從政黨員憂心忡忡，而在就任黨魁之前，鄭麗文在接受外媒專訪時指出「普丁不是獨裁者」、「是民主選舉產生的」一語，引發不同陣營強烈抨擊，據悉，就連藍營基層青壯年選將也都大為緊張，有藍營青壯派認為民進黨一定會拿來當未來選舉的攻擊點，但鄭麗文是黨主席，在2026年選舉的角色並非主角，民眾的焦點仍然放在候選人身上，黨主席未必會成為焦點。

但也有黨內從政年輕同志私下坦言，鄭麗文此次引發的爭議，與一般民眾的認知的確相去甚遠，加上鄭的親中說詞，加上鄭麗文先前偏向「政論式」發言，未來是否會距離一般民眾越來越遠，進而影響民眾對國民黨的觀感，仍有待觀察，這也讓基層選將處於焦慮當中。

再來，鄭麗文上台之後，在野整合、藍白合作議題也跨入一個新的未知，先前就有白營人士認為，鄭麗文的兩岸論述，可能會對藍白選舉合作造成影響，不過民眾黨當時立場就是保持中立、不涉入藍營家務事，如今正式進入鄭麗文時代，白營目前態度仍是要再觀察，黨魁黃國昌先前已先做好防火牆，即目前藍白合作範圍，僅限在國會當中「福國利民」的法案，即便白營欲推行「聯合政府」，但相關內容仍須雙方再談，鄭麗文領導的國民黨。對內必須讓從政同志放心，對外也必須讓合作夥伴放心，這是鄭麗文接掌國民黨機器之後，必須面對的課題。

總結來說，鄭麗文時代來臨，對於國民黨而言無疑是一個新契機，但也是一個挑戰。鄭麗文要證明的是自己不止能言善辯，而是要能修補傷口，成為讓黨內信任的領導者，並促進在野力量團結邁向勝選，這是鄭麗文接下來要面對的三大課題。

