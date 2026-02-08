選戰攻防上法庭 爭曝光生亂象

台灣常見候選人互相以黑函攻擊對方，更常有人為此鬧上法院，但多半都以不起訴、無罪結束，形成另類的選舉亂象。圖為新北地檢署。（本報資料照片）

民國115年地方公職人員選舉倒數，常見候選人互相以黑函攻擊對方，更常有人為此鬧上法院，但多半都以不起訴、無罪結束，形成另類的選舉亂象。民代認為，有時司法案件確實會帶來曝光，但司法調查需要時間，往往結果出爐時「選都選完了」，認為候選人應將重心放在政見規畫、地方經營等事務，才能真正為民服務。

曾因捲入《選罷法》被起訴、後一審獲判無罪的國民黨新北市議員王威元說，司法手段確實可以還人公道，並感謝法院無罪判決，也希望地檢署不要再繼續上訴，但他強調，政治人物應專注在服務選民，少一點政治口水，民代不應隨便就為了選舉曝光扯上司法案件，端出好的政見、在地方有好的風評才是正確的。

民進黨新北市議員李宇翔也因在社群平台上指摘國民黨立委洪孟楷在反惡罷活動中動員走路工被提告，獲不起訴處分。他說，法律攻防戰在選舉上很常是為了媒體曝光，但司法程序需要時間，地檢署還他清白時「選舉都選完了」，當下民眾的感受還是會因為案件受到影響，認為「司法是個途徑，也是個讓更多人關注特定事件的手段，但作秀行為確實沒必要」。

一名警官說，地方選舉時常接到民代互告妨害名譽、《選罷法》的案件，但政治人物身分敏感，要如何做到行政中立、對夾在中間的公務員來說處理都是個難題，憲法保障人民的告訴權利，希望政治人物提告前應審慎評估是否有必要。

資深檢察官則認為，候選人應將重心放在政見規畫、地方經營，這是台灣選舉文化的一部分，現在也常看到網軍帶風向常引發政治人物被撻伐、公審，但有時單純的抹黑造謠也容易造成政治人物為了闢謠費盡心力，認同加重網路誹謗的罰責。