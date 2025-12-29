選戰文宣也拚「實用派」！柯志恩小提袋、李明璇環保袋上陣 林哲弘超大購物袋意外成焦點

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 選舉文宣向來少不了面紙、口罩等「基本款」，近來則因應日常需求升級成濕紙巾、環保杯套，甚至瞄準春節採買人潮，推出更「實用派」的購物袋與環保袋，讓不少民眾笑稱：「現在候選人不只拚曝光，還拚你帶回家會不會用。」

國民黨方面，市長參選人柯志恩近期就透過市場走訪發放「限量小提袋」與鄉親互動，主打輕巧、方便隨手帶著走，引發一波討論。另一方面，台北市議員參選人李明璇也曾推出文宣手提袋、環保袋並在市場活動中發送，被支持者稱為「買菜很實用」。

而在高雄市議員初選戰場，民進黨參選人林哲弘則打出「超大容量環保袋」策略，最近一張對比照在地方圈引起熱議——照片中，柯志恩的小提袋約 28×28 公分，而林哲弘的環保袋約 43×36 公分，兩袋並排大小差距明顯，畫面感十足，被網友形容是「文宣界的大小對決」。（文中尺寸為參選團隊實際展示品對照說明）

▲柯志恩近期就透過市場走訪發放「限量小提袋」，民進黨參選人林哲弘則打出「超大容量環保袋」策略。（圖／林哲弘服務處）

林哲弘團隊指出，大袋設計鎖定春節前後採買與走春情境，容量可同時放入多份文宣、日用品甚至年貨小物，「拿到的人不用另外找袋子，直接就能裝。」現場不少婆婆媽媽看到大袋第一反應就是「這個好用、可以裝很多」，也意外讓原本常被視為「宣傳品」的文宣，變成更像生活用品的存在。

地方觀察指出，從面紙、口罩到濕紙巾，再到近期興起的購物袋、環保袋，文宣品的進化其實反映選戰正在轉向「生活感」競爭：誰更懂日常、誰更貼近使用情境，往往比口號更容易留下記憶點。尤其春節將近，採買頻率提高，「一個好用的袋子」可能比一張傳單更容易被帶回家、被反覆看見。