選戰時間短、節奏快 邱義仁傳授心法：一定要用「HOW」思考

年底九合一縣市長大選進入備戰階段，民進黨青年部今（1/30）日舉辦為期兩天的「2026春季破浪培力營」，自逾百名報名者中遴選56名學員，提前培訓選戰幕僚人才。首日課程中，新境界文教基金會副董事長邱義仁以自己近半世紀選戰經驗為基礎，向學員分享選舉實務心法，直指選戰時間高度壓縮、節奏快速，幕僚必須學會從「HOW」的角度切入，才能在短時間內擬定清楚、可執行的選戰策略。

邱義仁指出，選舉工作最大的特性在於「快」，不論是民意變化、議題攻防或候選人行程安排，往往都必須在極短時間內做出判斷與回應，這也是選戰能夠讓人迅速學習與成長的重要原因。他說，參與選戰不只是操作政治，更是一場密集的現場訓練，能讓幕僚在有限時間內看見台灣社會最真實的樣貌。

談到選戰思考方式，邱義仁特別提醒，幕僚不能只停留在「為什麼」層次，而要進一步思考「怎麼做」。他強調，政策理念本身固然重要，但在選戰過程中，更關鍵的是如何轉化為選民能理解、能感受的行動與論述，「用 HOW的角度思考政策與問題，才能讓策略變得清楚明朗，也才能在快速變動的選戰中抓住節奏，贏得更多支持。

他指出，選戰策略若不夠清晰，團隊就容易在議題設定與資源配置上失焦；反之，只要方向明確，即便時間緊迫，也能有效整合行程、訊息與論述，爭取更多選民支持，朝既定的勝選目標前進。

民進黨秘書長徐國勇也說，政治是眾人之事，與每個人的生活息息相關，許多公共政策的形成，背後都仰賴幕僚長時間投入與專業累積的心血結晶。

他還提到，年底選戰光有好的候選人還不夠，選舉不只是候選人的舞台，更需要一支強大、有戰力的幕僚團隊作為後盾。中央這些年的政績足以證明民進黨是有執政能力的政黨，希望將來可以在地方上服務更多的人民，今天，歡迎加入民進黨，一起齊步向前走，讓國家更好。

