選戰正式打響！高市早苗今下午解散眾議院

▲日本首相高市早苗（中），23日在東京首相官邸出席內閣會議。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗將於今（23日）下午解散眾議院，她23日上午召開內閣會議，在解散眾院的內閣決議文件上簽了字，選戰正式打響，自解散翌日起至投開票日，是一場僅約16天的閃電選戰。

根據《共同社》報導，聯合執政的自民黨和日本維新會，向高市首相提交了有關外籍人士政策的建議，主要是抑制接納外國人的增速，內容包含讓非法居留者降至零、完善土地獲取規章、擴充日語教育、外國人在總人口占比上限等等，力爭獲得保守派民眾的選票，而這也是此次眾院選舉的主要焦點之一。

資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫在臉書粉專發文，日本的眾議院選舉將於2月8日投開票，地方與中央之間的角力也逐漸浮上檯面，其中1條引起他注意的選舉新聞，是自民黨在兵庫第11選區，決定提名姫路市副市長山田基靖參選。

矢板明夫表示，出身東京的山田今年43歲，曾擔任外交官，2024年轉任姫路市副市長，中央和地方行政經驗兼具，更重要的他還是1位親台派。去年4月，前嘉義市長凃醒哲曾率「台日友好訪問團」150多人造訪姫路，山田在幕後投入大量心力，協調市府資源，邀請市長、市議會議長與地方經濟界代表出席，還安排藝文表演、盛大歡迎晚宴，許多團員至今仍對那次交流印象深刻、津津樂道，這樣的政治人物如果能進入國會，相信對台日關係和地方發展，都是加分。

矢板明夫指出，各方勢力誰能勝出，選民自有判斷，可以確定的是，日本政治正在重新洗牌，而選舉的結果也將為日本開啟一個新的時代。

