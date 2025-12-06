選戰漸熱！王義川曝綠桃園市長明年初出爐 何志偉：一步一腳印做好工作

記者楊士誼／台北報導

桃園市長選戰漸熱，總統府副秘書長何志偉今（6）日前往桃園出席活動時表示，在他的人生中，如TPASS等許多政策都是聊天聊出來的，多聊聊、多傾聽、多交換意見，凝聚大家的想法以形成政策，都是他的天職。另王義川指出，桃園選戰有可能會在明年1、2 月會確定人選，何志偉則表示自己並不清楚時程，他一步一腳印，每一天認真做好手上的工作。

何志偉下午前往中壢區興仁公園出席「桃園HO幸福」親子派對，他受訪時表示，自己在這邊辦活動不是第一場，也絕對不是最後一場，會繼續辦下去。在他的人生當中，許多很好的政策都是聊天聊出來的，包含TPASS，「我在7、8年前也是跟民眾一起聊天，那就推出這樣的政策」。多聊聊、多傾聽、多交換意見，凝聚大家的想法以形成政策，都是他的天職。

另王義川指出，桃園選戰有可能會在明年1、2 月會確定人選，何志偉則表示，他比較不清楚，「但是我知道的是我就一步一腳印，每一天、每一天認真做好我自己手上的工作，那傾聽民眾、幫民眾解決問題」。何志偉也認為，他要把年輕人的聲音，特別是年輕的爸爸媽媽，如何幫年輕父母減輕壓力，讓他們安心育兒，也要讓他們感受到政府的用心，這是他最重要的工作。

