選戰老司機踢鐵板！卓冠廷想幫女兒「操盤」 糗遭一句話打槍

政治中心／綜合報導

民進黨新北市議員卓冠廷過往曾擔任記者、國會助理，台中市新聞局長，2022參選新北市議員順利當選，從政經歷相當豐富，不過近日他想要替自己女兒「操盤選戰」，卻被無情拒絕了。

卓冠廷在自己的網路節目《冠廷好說》透露，上個月國小一年級的女兒班上模範生選舉，身為選舉內行人的他便自告奮勇，熱情地向問女兒詢問需不需要幫忙「處理」，沒想到卻遭女兒拒絕。卓冠廷分享，當時他曾問女兒「妳覺得大家為什麼會投給妳？」女兒自信表示「因為我很乖」，讓他心裡出現OS：「那妳就經歷民主鐵拳的洗禮吧。」

卓冠廷接著說，由於模範生選舉每個人都有三票，老師則有無限票，但結果出爐後，女兒只獲得了2票，瞬間難掩失落。後來他得知，2票中，其中一票是老師投給她的，另一票則是她自己投給自己的；而當選的那位模範生則拿了8票，其中一票也是女兒投給他的，「我好奇問：妳為什麼妳投給他？」女兒則回：「因為他很常送我東西。」

女兒落選，老師笑虧因為沒做「選民服務」。（圖／翻攝自卓冠廷《冠廷好說》YouTube）

卓冠廷笑說，自己選區也有人常常送別人東西，「這就是民主的世界」。事後，卓冠廷也親自打電話給老師，感謝他讓女兒了解不是所有人都會一直順風順水，老師則笑虧，「小鹿（卓冠廷女兒）不像她爸爸有做選民服務」，也讓卓冠廷忍不住說，「笑瘋，讓小鹿學習民主社會」。

