選戰角力！劉建國、張嘉郡陪卓揆視察雲林 為1事交鋒

立委劉建國（左2）、張嘉郡（右1）陪同卓榮泰視察雲林元長鄉樂活運動館興建工程規劃。行政院提供



2026選戰開打，民進黨立委劉建國、國民黨立委張嘉郡將角逐雲林縣長。兩人今天（1/10）陪同行政院長卓榮泰視察雲林元長鄉樂活運動館興建工程時，張向卓揆爭取老農年金加碼至1.2萬元，劉則希望立院加速審查總預算及支持行政院版《財劃法》，現場充滿選戰煙硝味。

卓榮泰在運動部長李洋、劉建國、張嘉郡、雲林副縣長謝淑亞、雲嘉南聯合服務中心副執行長陳怡帆、元長鄉長李明明陪同等人陪同下，視察樂活運動館新建工程規畫進度。

劉建國先一步抵達現場等候卓揆，並與地方民眾寒暄致意，張嘉郡稍後到場，和民眾打招呼。張今天生日，希望劉祝她生日快樂，劉也不吝給予祝福，張表示不分黨派，都要為地方爭取更多建設，隨後劉、張陪同卓揆聽取簡報、視察。

張嘉郡致詞時向卓榮泰表示，立院這會期審查老農年金，目前為8110元，政院版是1萬出頭，希望院長加碼到1.2萬，讓老農們過得有尊嚴；劉建國致詞時說，老農年金提高需要財源，且總預算要過關，拜託會支持院版《財劃法》，目前版本的《財劃法》對貧瘠鄉鎮而言會加劇貧瘠，希望大家不分黨派把現行版和院版對比，就知道差異多大。

劉建國強調，因為張委員提到這些事，身為執政黨委員必須要回應，「我們都是雲林人，希望雲林每一個地方、每個鄉鎮，都可以有更多支持。」

卓榮泰致詞時提到，今年中央釋出4165億的統籌分配稅款給各縣市，依照行政院版《財劃法》，分配資源將更合理，針對高齡人口及農、林、漁、牧等土地利用特性提高權重，希望立院好好比較不同版本，儘早審議通過院版，讓地方政府提早重新計算明年統籌分配稅款、一般性補助，以及計畫性補助。

張嘉郡會後表示，院長很有誠意，提出非常詳細的說明，會邀請院長到國民黨團溝通，希望能找出兩個版本中間，最適合地方、最適合台灣的，落實兩邊的優點。

