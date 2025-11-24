選戰起跑就被抹黑 何元楷霸氣拿出童年紀念冊：我從小在汐止長大

248251124a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

立法委員羅智強辦公室主任何元楷日前正式宣布投入新北市汐止、金山、萬里選區的議員選舉，消息一出隨即引發地方關注。何元楷今（24）日強調自己在汐止出生、成長，與地方有深厚情感，但近期走訪基層時，卻屢聞外界傳出「空降」與「不住汐止」等不實說法，讓他不免感嘆選戰才剛開始就出現抹黑攻擊，擔心後續恐有更多類似手法浮現。

何元楷在臉書公開自己就讀汐農幼稚園、金龍國小的畢業紀念冊照片，讓外界自行查證。他指出，從幼年到求學階段，他的生活都與汐止緊密連結；即使後來到台北念書，也每天往返兩地，生活模式與多數在地居民無異。他反問：「如果不是土生土長，怎麼會跨區到汐止念幼稚園和國小？」直指相關質疑根本站不住腳。

何元楷昨（23）日返家參加里民大會時，更被鄰里以「看著他長大」相迎，不少街坊還談起他幼時的趣事，證明其在地根基。他苦笑表示，難道造謠者要連多年鄰居都指控「說假話」嗎？自己家旁就是鄰長住處，平日出門常碰面，「有人說我不住汐止，那恐怕要有『分身』才辦得到。」

儘管遭受抹黑，何元楷仍相信汐止、金山、萬里居民純樸善良，不會被惡意操作左右，希望這場選舉能以正面方式進行，不需以攻擊累積聲量。他承諾將持續專注地方議題與建設規劃，用實際行動向鄉親證明自己的初衷與努力。

照片來源：何元楷臉書翻攝

