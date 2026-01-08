選戰進入關鍵期 立院零食會首度戶外開講力挺邱議瑩

▲立院「零食會」前進瑞豐夜市，壽星吳沛憶許願祝邱議瑩初選順利。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長初選進入最後衝刺階段，市長參選人邱議瑩今（8）日晚間邀請立法院新生代立委黃捷、吳沛憶及沈伯洋，組成的「加開零食會」團隊前進高雄瑞豐夜市，首度以戶外形式舉辦開講活動，吸引不少民眾駐足聆聽，現場氣氛熱絡。

活動中，一月壽星立委吳沛憶特別在現場許下生日願望，祝福邱議瑩能在黨內初選順利過關。她也笑說，希望黃捷一同「捐出生日願望」，以兩個生日願望力挺邱議瑩，場面溫馨，展現黨內跨世代支持力道。

立委沈伯洋表示，外界常以「很派」形容邱議瑩，但實際相處後，深刻感受到她的溫柔與對團隊夥伴長期的照顧與支持。他指出，地方首長最重要的能力之一在於能否照顧人民，而邱議瑩不僅具備完整政策規劃，也累積豐富的行政與地方歷練，因此特地南下力挺，希望能共同為高雄未來努力。

吳沛憶則指出，高雄近年來持續進步，市長人選攸關城市未來發展方向，她期盼高雄能在穩定基礎上持續向前，並以生日願望方式表達對邱議瑩的支持。

現場不少支持者攜帶邱議瑩日前發表的「六星城市」市政白皮書，或去年初發放的一元紅包前來索取簽名，甚至有支持者騎乘機車到場，請邱議瑩在車身上簽名留念，展現高度熱情。

邱議瑩表示，感謝三位年輕世代立委將戶外首次開講獻給高雄，象徵高雄的城市魅力與活力。她也承諾，未來若時間與天氣許可，「零食會」活動有機會常態性在高雄舉辦。她強調，將在初選最後關鍵幾天持續爭取市民認同，期盼以團結與溫暖的力量，推動高雄邁向更幸福的「六星城市」。（圖╱邱議瑩立委辦公室提供）