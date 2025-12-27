選戰開跑！柯文哲現身黃國昌造勢 蘇巧慧同日「爭取過半認同」

即時中心／林韋慈報導

民眾黨主席黃國昌今（27）日在新莊舉辦「為新北應援」活動，柯文哲也在交保後首度參與政治造勢，此被視為黃參選新北長起手式。對此，代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧表示，她從參選以來，一直認為就是面對一對一的選戰，也朝這個方向努力，「我們最大的目標其實就是要能夠爭取過半認同，同時議員全壘打。」





針對今日柯文哲夫妻出席民眾黨主席黃國昌的應援活動，媒體詢問是否過於高調，蘇巧慧回應，相關案件既已進入司法程序，她尊重司法，也希望國人同樣尊重司法。

此外，蘇巧慧近日在網路節目專訪中提到，「蘇貞昌」對她而言是一種壓力。她表示，當年的蘇貞昌縣長確實讓台北縣脫胎換骨，許多民眾至今仍記憶深刻。例如她稍早到中和時，就有鄉親拉著她說：「你父親做得很好，讓中和不再淹水。」在三重，二重疏洪道也從過去的髒亂轉變為如今的整潔美麗，大家都很有感。

蘇巧慧表示，現在輪到自己準備上場，她期待以自身的經驗與能力，結合團隊力量，「一起努力，讓市政一棒接一棒，讓新北更好、更漂亮。」今日黃國昌致詞也表示，新北市民給了國民黨16年，拜託新北市民給他4年的時間，他一定跟大家證明什麼叫全力以赴。目前新北的選戰局勢逐漸明朗，只剩下國民黨尚未正式宣布人選。

柯文哲今現身黃國昌造勢。（圖／民眾黨提供）

