選手住宿飯店缺水 市府救援

來台南參加馬拉松賽選手下榻的飯店，十日出現缺水狀況，市府調派水車到場供水，得以救援成功。(讀者提供)

記者翁順利∕台南報導

今年台灣國際馬拉松活動十一日在台南舉行，許多國內外選手提前進住南市某星級酒店，十日下午四時酒店出現自來水水壓不足現象，自來水公司無法及時解決，住客開始客訴，酒店擔心台南的國際形象受損，轉向市府求助，緊急溝通後，緊急買水搭配市府派遣水車救急，直至當晚十一時水塔儲水量暫時足夠酒店客房部分客人盥洗，客訴始稍微減緩，十一日上午水壓較正常，營運恢復正常。

這起國際馬拉松選手住宿酒店發生水壓不足致旅客無法洗滌的客訴事件，幸經酒店緊急採取多方管道應變，才使得台南市沒有在這場國際賽事中丟失了國際形象，因為台南市政府察覺事態嚴重，在接獲酒店的求助後，市長黃偉哲指派郭特助至酒店了解狀況，並要求水利局長協助溝通自來水公司，請盡快提供水源給酒店，才順利化解缺水危機。

市府補充指出，因適逢週末高雄岡山水廠無法供應取水，與酒店有合約的供水車無法提供運水，轉請自來水公司台南是否有地方可供取水，請高雄供水車至台南直接取水，惟自來水公司遲未提供可供取水地點，僅回覆會先增壓供水，因而恢復供水有些延遲。