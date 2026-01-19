選手曾一度流落街頭！《Apex Legends》無贊助隊伍Oblivion奪世界冠軍，1900萬獎金入袋

《Apex Legends》電競最高殿堂的 Apex Legends Global Series（ALGS）Year 5 世界賽，昨（18）日於日本札幌落幕，最終由沒有任何電競戰隊贊助的加拿大隊伍 Oblivion 成功奪下年度世界冠軍，寫下 ALGS 賽史極具代表性的篇章。

今年的世界冠軍過程相當戲劇性（圖源：Apex Legends Esports）

綜合外媒報導，Oblivion 由 Miguel「Blinkzr」Quiles、Bowen「Monsoon」Fuller，以及 Brandon「FunFPS」Groombridge 組成，三人於 2025 年 9 月集結參賽，直到奪冠前都不屬於任何一支職業戰隊。本屆決賽系列戰一路打滿九場，最終戰更出現多支隊伍同時達成 Match Point 資格的罕見局面，場面極為混亂，也讓這場冠軍戰被官方形容為「電影級結局」。

在三名選手之中，Monsoon 的人生經歷格外受到關注。他是北美《Apex Legends》社群中相當知名的老將，過去一度流落街頭、沒有固定住所，靠著持續打比賽與直播維生。他以穩定的槍法與操作聞名，早年更因一次使用 Kraber 狙擊步槍命中實況主 Shroud 而爆紅，之後陸續效力過 FlyQuest、Complexity 等戰隊，卻始終與世界冠軍無緣，直到本屆賽事才首次登頂。

FunFPS 同樣是征戰多年的資深選手，自 2019 年起投入《Apex Legends》職業賽場，歷年曾效力 NRG、XSET、Team Liquid 等知名戰隊，但始終未能拿下 ALGS 世界賽冠軍。本次以無戰隊身分參賽，最終圓夢奪冠。

至於 Blinkzr，則是本屆賽事的 MVP。這項成就與他在 ALGS Year 4 世界賽僅拿下第 36 名形成強烈對比，他自 2022 年起活躍於北美賽區，過去也曾與 FunFPS 一同效力 Movistar KOI，這次在關鍵場次多次扮演突破與收割角色，成為 Oblivion 最終奪冠的重要關鍵。

Oblivion 是透過 2025 年 10 月美洲區 Last Chance Qualifier 晉級札幌 LAN 世界賽。小組賽僅以第 19 名、40 支隊伍中的邊緣成績驚險晉級，之後在敗部第二輪一度面臨淘汰，仍成功一路逆襲，最終以第三名成績挺進決賽。

冠軍關鍵戰於 Storm Point 地圖展開，當時共有 10 支隊伍達成 Match Point 資格，決勝圈收縮至 The Pylon 區域時，Oblivion 選擇以華森防守陣地，占據最有利地形。隨著其他隊伍接連被淘汰，場上僅剩 Supernova、Hotdog Mafia 與 Oblivion 三隊。最後關頭，Oblivion 主動發動進攻打亂戰局，以 13 殺收尾，正式封王。

憑藉這場勝利，Oblivion 拿下 ALGS Year 5 世界大賽最大獎金 600,000 美元（約新台幣 1900 萬元）。在沒有戰隊資源、沒有組織後盾的情況下奪冠，也讓這支隊伍與 Monsoon 的個人經歷，成為本屆 ALGS 最具話題性的故事之一！