選手曾一度流落街頭！《Apex Legends》無贊助隊伍Oblivion奪世界冠軍，1900萬獎金入袋
《Apex Legends》電競最高殿堂的 Apex Legends Global Series（ALGS）Year 5 世界賽，昨（18）日於日本札幌落幕，最終由沒有任何電競戰隊贊助的加拿大隊伍 Oblivion 成功奪下年度世界冠軍，寫下 ALGS 賽史極具代表性的篇章。
相關新聞：《Apex英雄》ALGS 2026落幕！初音未來降臨現場揭曉冠軍獎盃
綜合外媒報導，Oblivion 由 Miguel「Blinkzr」Quiles、Bowen「Monsoon」Fuller，以及 Brandon「FunFPS」Groombridge 組成，三人於 2025 年 9 月集結參賽，直到奪冠前都不屬於任何一支職業戰隊。本屆決賽系列戰一路打滿九場，最終戰更出現多支隊伍同時達成 Match Point 資格的罕見局面，場面極為混亂，也讓這場冠軍戰被官方形容為「電影級結局」。
在三名選手之中，Monsoon 的人生經歷格外受到關注。他是北美《Apex Legends》社群中相當知名的老將，過去一度流落街頭、沒有固定住所，靠著持續打比賽與直播維生。他以穩定的槍法與操作聞名，早年更因一次使用 Kraber 狙擊步槍命中實況主 Shroud 而爆紅，之後陸續效力過 FlyQuest、Complexity 等戰隊，卻始終與世界冠軍無緣，直到本屆賽事才首次登頂。
FunFPS 同樣是征戰多年的資深選手，自 2019 年起投入《Apex Legends》職業賽場，歷年曾效力 NRG、XSET、Team Liquid 等知名戰隊，但始終未能拿下 ALGS 世界賽冠軍。本次以無戰隊身分參賽，最終圓夢奪冠。
至於 Blinkzr，則是本屆賽事的 MVP。這項成就與他在 ALGS Year 4 世界賽僅拿下第 36 名形成強烈對比，他自 2022 年起活躍於北美賽區，過去也曾與 FunFPS 一同效力 Movistar KOI，這次在關鍵場次多次扮演突破與收割角色，成為 Oblivion 最終奪冠的重要關鍵。
"From homeless, to pro player, to WORLD CHAMPION"
Oblivion are your Apex Legends 2026 World Champions, the first last chance qualifier team to EVER do it pic.twitter.com/dKJL17dD7Y
— Jake Lucky (@JakeSucky) January 18, 2026
Oblivion 是透過 2025 年 10 月美洲區 Last Chance Qualifier 晉級札幌 LAN 世界賽。小組賽僅以第 19 名、40 支隊伍中的邊緣成績驚險晉級，之後在敗部第二輪一度面臨淘汰，仍成功一路逆襲，最終以第三名成績挺進決賽。
冠軍關鍵戰於 Storm Point 地圖展開，當時共有 10 支隊伍達成 Match Point 資格，決勝圈收縮至 The Pylon 區域時，Oblivion 選擇以華森防守陣地，占據最有利地形。隨著其他隊伍接連被淘汰，場上僅剩 Supernova、Hotdog Mafia 與 Oblivion 三隊。最後關頭，Oblivion 主動發動進攻打亂戰局，以 13 殺收尾，正式封王。
憑藉這場勝利，Oblivion 拿下 ALGS Year 5 世界大賽最大獎金 600,000 美元（約新台幣 1900 萬元）。在沒有戰隊資源、沒有組織後盾的情況下奪冠，也讓這支隊伍與 Monsoon 的個人經歷，成為本屆 ALGS 最具話題性的故事之一！
