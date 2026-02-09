選擇不參加議員黨內初選 薛兆基：以無黨籍身分重回第一線

薛兆基發布聲明表示不參加民進黨初選，將以無黨籍身分走入大選。 圖：薛兆基/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市議員黨內初選進入領表及登記程序，前市長謝長廷辦公室主任薛兆基拋出震撼彈，發布聲明表示不參加民進黨初選，將以無黨籍身分走入大選，帶著更成熟的政策準備與戰略格局，重新回到第一線，承擔更大的責任。

薛兆基在聲明中指出，回顧2005年，他曾為城市發展布局被迫放棄參選市議員，把個人政治選項讓位給公共利益；今在高雄轉型與世代交會的關鍵時刻，他再次選擇不走體制內安全的道路。他說，過去兩年，他走遍左楠大街小巷，看見攤商、中小企業為生計奮鬥，蓮池潭周邊觀光潛力尚未完整串聯，長輩為健康與照護憂心，而這些壓力正一層層落在家庭身上，也讓年輕世代對未來多一分猶豫。

廣告

因此，他更加堅定推動「以人為本」的治理路線，蓮池潭觀光整合升級，帶動文創、美食與攤商收入提升；讓年輕人發揮創意，人才願意留在高雄；樂齡長青局設置，透過預算、事權、責任一條龍，長輩獲得專業照護與健康服務。透過政見，希望用制度接住人生不同階段的需要，讓每位鄉親都能看到切實改善，而不只是口號。

他表示，1979年高雄改制以來，城市從重工業出發，如今邁向高科技轉型，新產業與新人口正匯入城市脈動。此刻的高雄，需要的不只是席次的增加，而是一種地方從未真正建立過的政治精神，他願意為制度補洞、為整體開路、為城市承壓；翻轉舊框架，也融合不同群體，更始終記得，政治的起點與終點，都是人民。

薛兆基選擇走向最困難的中間與游離選民，承接那些仍認同台灣價值、不問標籤，卻未被安全網接住的市民。這條路沒有保護傘，也充滿誤解與攻擊，但如果沒有人願意承擔，多元民主的百花齊放，終究只會停留在口號。

薛兆基這個決定，也獲得前輩與基層朋友的提醒與鼓勵，翻轉字大師林國慶期許他跳脫舊制度框架、前立委林壽山叮嚀他發揮融合力量、台灣南社社長翁銘章囑咐他守住政治初心，在個人進退與城市未來之間，選擇最辛苦的位置，負重前行。

薛兆基表示，願意站在最容易被誤解與嘲諷的地方，承擔最多攻擊，也願意為這個選擇負起全部政治責任。即使結果不如預期，也不會讓任何夥伴與支持者承擔後果，請大家用選票支持他的理念，讓承擔型政治真正落地，讓左楠看見改變，為高雄再加一席關鍵力量，也為左楠開啟過去從未出現過的承擔型政治。

