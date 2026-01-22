選擇安寧療護！名模大腸癌47歲病逝 大腸癌年輕化 2警訊不能拖

日本資深名模古谷惠因大腸癌病逝，年僅47歲，消息曝光後令時尚圈與粉絲不捨。她在生命末期選擇緩和治療，坦然面對疾病。醫師提醒，大腸癌已不再是中老年人專利，即使不菸不酒、飲食清淡仍可能悄然上身，早期警覺與篩檢格外重要。

古谷惠（Megumi Furuya）所屬經紀公司「Bon Image」去年12月22日曾發布訃文，證實她已於2025年12月19日辭世，但直到近日才被媒體報導。古谷惠長期與大腸癌第四期對抗，最終選擇在親友陪伴下，平靜告別她深愛的舞台與人生，消息近日曝光後，讓演藝圈與粉絲深感惋惜。

敬業態度、氣質自然親和 深受業界喜愛

古谷惠曾是日本時尚圈熟面孔，憑藉自然親和的氣質與專業態度，深受業界喜愛。經紀公司在追悼聲明中形容她「平易近人、細膩體貼，是會讓人不自覺聚在身邊的溫暖存在」，並表示與她共事的歲月，是無可取代的珍貴回憶，字字流露不捨與感謝。

透過社群記錄抗癌歷程 末期接受緩和醫療

經紀公司說，古谷惠從得知罹癌就全力以赴接受治療，展現出令人敬佩的坦然與勇氣。她並未選擇隱藏病情，而是透過社群平台，真誠記錄抗癌歷程。她曾透露，自己已於2025年10月結束抗癌藥物治療，轉而接受安寧療護，希望把時間與力氣留給生活本身，而非無止盡的副作用與折磨。

47歲生日當天最後發文 記錄平凡溫暖日常

她最後一次更新社群貼文，正好是2025年10月28日、47歲生日當天。貼文中，她以一貫幽默筆觸分享生活日常，提到雖然仍與疼痛共存，但狀況算是相對平穩，也笑說丈夫因她半夜小腿抽筋而被嚇得「臉像鬼一樣」。她還開心寫下，生日早晨吃著先生親手做的酒粕湯，平凡卻溫暖的日常，成為她留給世界最後的身影。

大腸癌不是中老年人專利 年輕型患者占1/10

大腸癌不再是中老年人的專利，近年臨床觀察發現，患者年齡有明顯下降趨勢。安南醫院副院長、肝膽腸胃科醫師許秉毅指出，所謂「年輕型大腸癌」是指50歲以下確診的病例，目前約占整體大腸癌的1/10，且不少患者不菸不酒、生活習慣看似正常，容易讓人掉以輕心。

僅1/4患者有家族病史 多無明顯危險因子

許秉毅說，年輕型大腸癌最令人警惕之處，在於僅約1/4患者具有家族病史，多數人沒有明顯危險因子，卻仍罹癌，顯示「年輕、無家族史」並不能排除風險。由於病人與醫師常先入為主認為機率不高，即使出現腸胃不適，也可能延誤進一步檢查，錯失早期診斷時機。

大腸癌的致病機轉目前仍未完全釐清，研究顯示，約2成與遺傳基因相關，尤其是「林奇症候群」等基因突變，但仍有高達8成病例找不到明確的遺傳關聯，目前醫學界普遍認為與飲食型態、肥胖、慢性發炎等生活因素有關。

大腸癌2大警訊：血便、排便習慣改變

許秉毅提醒，大腸癌有2大警訊，年輕族群若出現血便持續2周以上，或腹瀉、便祕等排便習慣改變超過1個月，就應提高警覺，及早接受檢查。他也建議以下幾件事，將有助於大腸癌防治：

45歲起開始作大腸癌篩檢。 減少攝取漢堡、炸雞、牛排等高脂肪性食物。 少吃醃製、燒烤的食物。 戒菸。 避免肥胖。

許秉毅表示，目前國健署提供45至74歲民眾，或40至44歲有家族史者每2年一次的免費糞便潛血檢查，可同時篩檢大腸癌和胃癌，值得民眾善加利用；若有需要，或經醫師評估，也可進一步以大腸鏡檢查。

◎ 圖片來源／翻攝自image-tokyo.co.jp

◎ 諮詢專家／許秉毅醫師

