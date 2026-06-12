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【看見泰國 VisionThai】在許多泰國人心中，泰國帕差拉吉帝雅帕長公主殿下(HRH Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati)就像一位溫暖的大姊姊。她沒有選擇安逸的宮廷生活，而是走入基層與法學界，將一生奉獻給社會弱勢。長公主於2026年6月11日在曼谷與世長辭，享年47歲。

備受寵愛的長公主

長公主出生於1978年12月7日，是現任泰王瑪哈·瓦集拉隆功(Maha Vajiralongkorn)與第一任妻子頌莎瓦麗王妃(Soamsawali)唯一的孩子，也是已故普密蓬大帝（拉瑪九世）與詩麗吉王太后的第一位外孫女。她在曼谷拉吉尼學校(Rajini School)完成幼稚園至初中教育，其後赴英國希斯菲爾德女子學校(Heathfield School)就讀，最終回泰在吉拉達學校(Chitralada School)完成高中課程。

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幼年時期的泰國帕差拉吉帝雅帕長公主殿下（來源：Bangkok Post）

學霸公主：康乃爾法律科學博士的養成之路

長公主同時取得法政大學(Thammasat University)法學學士及素可泰空中大學(Sukhothai Thammathirat University)國際關係學士，其後遠赴康乃爾大學(Cornell University)深造，於2002年取得法學碩士(LL.M.)，2005年取得法律科學博士(J.S.D.)，論文以被告人權保障為研究核心，並通過泰國律師公會執業資格認證。

2002年5月長公主f取得康乃爾法學碩士學位（來源：Bangkok Post）

被譽為法律公主 推動《曼谷規則》走向國際

長公主公職履歷扎實，曾任聯合國紐約辦事處泰國常駐代表團、最高檢察署檢察官，並出任泰國駐奧地利、斯洛伐克及斯洛維尼亞大使（2012至2014年）。2017年獲任命為聯合國預防犯罪和刑事司法委員會(CCPCJ)東南亞法治親善大使；2021年2月出任泰王近衛司令部參謀長，獲授上將軍銜。

2001年，長公主以學生身份參觀曼谷女子監獄，目睹女性囚犯的不人道環境，深受觸動。2006年正式發起「激勵計畫」(Kamlangjai Project)，改善女性囚犯生活條件，協助她們重新融入社會。這項倡議促成聯合國大會於2010年12月通過《曼谷規則》(The Bangkok Rules)，成為國際女性囚犯待遇準則。

長公主贈送禮物給洛坤府中央監獄的女囚（來源：Bangkok Post）

國際肯定與在地關懷

2008年9月，長公主獲任命為泰國國家聯合國婦女署(UN Women)親善大使。她長期擔任泰國紅十字會「患難之友」(Pa)志工基金會主席，為災民提供援助；創立納巴基金會(Nabha Foundation)，為現役及前囚犯提供職業培訓及就業機會；並以自己名義設立法律教育獎學金(Bajrakitiyabha Fund for Legal Education)，資助泰國法律畢業生赴康乃爾法學院深造。

昏迷三年半 與世長辭

2022年12月14日，長公主在呵叻府參與皇家陸軍工作犬錦標賽訓練時突然昏倒，先送往巴窟縣那那醫院(Pakchongnana Hospital)急救，再由直升機轉送曼谷朱拉隆功紀念醫院(King Chulalongkorn Memorial Hospital)。宮廷府公布，她因心臟感染肺炎支原體(Mycoplasma infection)引發嚴重心律不整而昏迷，此後三年半未能恢復意識。總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)在電視講話中表示：「這不僅是一個壞消息，更是全國人民心中無法衡量的悲痛。」

選擇為弱勢而活！用《曼谷規則》改變世界 泰國長公主生平回顧（來源：Bangkok Post）

泰國帕差拉吉帝雅帕長公主殿下用一生證明，王冠上的光芒不是來自寶石，而是來自對人民的奉獻。

核稿：陳韋如

封面來源：網路合圖

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