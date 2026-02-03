選擇美國投資高峰會5月登場 貿易署預告台灣團規模可期

台美近期完成對等關稅貿易談判、新一屆台美經濟繁榮夥伴對話(EPPD)，夥伴關係持續深化。經濟部國際貿易署今天(3日)表示，台灣已成為美國第四大貿易夥伴，今年將持續多路並進，加強台美合作及布局，尤其今年5月也將再度組團赴美參加「選擇美國投資高峰會」，規模將一如既往地盛大。

經濟部國際貿易署3日舉行年度記者會，署長劉威廉表示，這2、3年國際局勢變化程度遠大於過去20、30年，貿易署作為台灣跟國際接軌的前線，將協助國內業者了解國際發展脈動、幫助國內主管機關強化跟國際互動，包括法規調和、強化供應鏈及產業技術合作等，這也使得貿易政策跟產業政策從過去的「壁壘分明」，變得密不可分。他並透露，這就是將現任副署長陳佩利從產發署挖角來的主因，且這項人事案獲得經濟部前任部長郭智輝、現任部長龔明鑫支持。

陳佩利指出，台灣去年貿易總額首度破「兆」，來到1兆1,244億美元，其中出口金額達到6,408億美元，今年甚至可望衝到6600億美元。以市場來看，美國已成台灣第一大出口市場，若看美國海關數據，去年1到10月台灣首度超越德國，成為美國第四大貿易夥伴。

陳佩利強調，對美布局，除了透過剛落幕的台美經濟繁榮夥伴對話(EPPD)強化供應鏈韌性及夥伴關係，也已經和美國13個州簽署合作備忘錄，協助有意對美投資、貿易業者探索機會、優化環境。她並透露，今年5月在美國舉辦的「選擇美國投資高峰會」，我方組團規模將相當可觀。陳佩利說：『(原音)今年5月3日到6日會有「選擇美國投資高峰會」，我們也會一如既往成為一個非常大的代表團，去年有超過140家廠商參加，是相當大的代表團。』

針對EPPD達成七大領域合作共識，後續工作小組何時成立，劉威廉回應，仍有待與美方討論，細節不便多談。至於協助台灣產業赴美投資一事，則要等台美對等貿易協定(ART)簽署後，才能配合擬定相關產業輔導及協助計畫。

至於歐洲市場，貿易署表示，歐洲議會日前通過「數位主權」相關決議，未來貿易署將協助業者掌握「AI超級工廠」商機。另外，中東歐目前也是台灣最大的無人機出口市場，去年無人機出口最大市場為波蘭約5,000多萬美元，捷克其次約2,000萬美元，美國則以1,000萬美元排名第3，這3國市場累計將近1億美元。

劉威廉強調，無人機出口規模看似不大，但這是從無到有的過程，成長幅度相當可觀，料將成為台灣未來的重要出口產品。(編輯：宋皖媛)