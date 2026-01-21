選擇適合的！急性淋巴性白血病 精準檢測助治療

44歲病友江先生前年9月間走路容易喘，因曾接受心臟手術，原以為貧血、高血壓等心血管疾病惹禍，至坊間檢驗所檢查，但某日起床時出現流鼻血，正好檢驗報告出爐，白血球高達25萬個/μL，比起常人上限1萬個/μL，竟高出25倍，至急診就醫確診為急性淋巴性白血病（ALL）。

江先生表示，確診後治療，即遇上化療帶來嚴重副作用，一度發生菌血症，險些因敗血症離世，治療過程引起胰臟炎，不能隨意飲食，只能施打營養針。

中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃說，過去急性淋巴性白血病，多需要以高強度化療合併骨髓移植，有助於降低復發風險，提升治癒機會，卻經常伴隨嚴重副作用與長期排斥反應，對病友家屬與身心都是極大考驗。近年「可測量殘存癌細胞（MRD）」精準檢測技術發展，臨床醫師可依據客觀的癌細胞殘存陰性、陽性結果，規畫治療策略，減輕病人痛苦。

可測量殘存癌細胞的檢測方式，為抽取病人血液及骨髓進行分析。葉士芃指出，病人接受化學治療後，若可測量殘存細胞為陰性，表示治療成效良好，除可評估接受骨髓移植，也可使用免疫治療，降低復發風險、提升治癒機會。江先生使用免疫治療至今，治療成效較差，可測量殘存細胞為陽性者，應及早評估親友幹細胞相合程度，準備進行骨髓移植。

癌症希望基金會與中華民國血液及骨髓移植學會、中華民國血液病學會合作出版「選擇適合你的治療方式：急性淋巴性白血病ALL in 1」衛教懶人包。

癌症希望基金會副執行長許怡敏說，許多急性淋巴性白血病病友對於治療方式了解有限，也對副作用產生不安，因而裹足不前放棄治療，因此建立易讀、好理解、可信賴的醫療資訊，為病友治療信心關鍵。

