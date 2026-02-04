選擇障礙！好市多蜂蜜哪罐不踩雷？內行揭關鍵差異：這國產的香氣沒法比

生活中心／王文承報導

一名媽媽發現，好市多販售的蜂蜜品項相當多元，讓她瞬間陷入選擇障礙，忍不住上網詢問「到底哪一款比較好？」（示意圖／PIXABAY）

美式賣場好市多（Costco）商品種類豐富、份量十足，且不時推出新品與優惠活動。隨著農曆春節將近，不少消費者紛紛前往賣場，採買過年所需的食品與生活用品。近日就有一名媽媽發現，好市多販售的蜂蜜品項相當多元，無論是台灣產的一般蜂蜜、龍眼蜜，或是國外進口的澳洲蜂蜜、紐西蘭麥盧卡蜂蜜等，讓她瞬間陷入選擇障礙，忍不住上網詢問「到底哪一款比較好？」貼文曝光後，隨即掀起網友熱議。

好市多蜂蜜哪罐不踩雷？內行揭關鍵差異

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，家中有小朋友，想挑選適合孩子食用、又容易接受的蜂蜜，於是詢問大家「請問有沒有推薦哪一款？」同時也附上賣場中常見的蜂蜜品項，包括台灣產的一般蜂蜜、龍眼蜜，以及澳洲蜂蜜、紐西蘭麥盧卡蜂蜜等，讓其他網友幫忙給建議。

廣告 廣告

貼文一出，立刻引發熱烈討論，有網友推薦進口蜂蜜，「4歲小孩很喜歡麥盧卡」、「我們都買澳洲蜂蜜，加優格、泡蜂蜜檸檬愛玉、做蜂蜜蛋糕都很適合，算是粗用也不心痛」、「紐西蘭的蜂蜜比較偏顧腸胃，感覺像健康食品」、「選麥盧卡就對了」、「科克蘭的很純，我們每天吃」。

不過，最多網友力推的仍是台灣產的龍眼蜜，「小朋友的話，龍眼蜜或蜜蜂工坊的就很夠甜」、「台灣蜂蜜才是唯一，買進口的你會後悔，只有甜沒有香氣」、「龍眼蜜好吃多了，澳洲蜜有一股味道」、「常喝蜂蜜的小朋友會不太習慣進口蜂蜜的味道」、「一定選龍眼蜜，比較香，重視產地就選台灣，不追求香氣再考慮進口的」。

更多三立新聞網報導

國民爸爸不手軟！黃仁勳狂創造富翁：沒CEO像我這樣 輝達25職位年薪曝

不是台積電！分析師點名「這5檔」股票加倍買進：有望大幅跑贏大盤

曾喊外國遊客別來！虎航砍飛日班機 日人「這句話」暖哭眾人：偏心待遇

別被慣老闆坑了！勞動局曝春節「這5天」工資算法不同 少給薪水恐違法

