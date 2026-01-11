選新北市長端牛肉 黃國昌：若當選市長，危老都更「100天內絕對發照」

民眾黨主席黃國昌今（11）日舉辦新北市後援會成立大會，黃國昌表示，新北市有80萬戶超過40年的危老建築，若他當選新北市長，只要是沒有爭議的都更案，提出申請的第1天馬上列管，100天之內絕對發照，絕對不容許任何行政的拖延和延宕。

「在新北市該做的事情太多了」，黃國昌表示，有80萬位超過65歲的長輩，在新北市屋齡超過40年老舊的公寓，剛好也是80萬戶，80萬老舊的公寓沒有電梯，發生了火災，都擔心消防隊的車子會不會開進不去，這些老舊建築家中的長者如果行動不便，就是住在4樓、5樓，卻沒有電梯。

黃國昌說，這些他之所以會知道，是因為爸爸過世以前，自己在汐止一直跟對方住在一起。黃國昌回憶，爸爸身體不好、行動不便的時候住在4樓，每一次都要2、3個家人才可以攙扶他走到1樓出去散散步、曬太陽；黃國昌指出，80萬戶超過40年以上的危老建築，按照現在的行政效率，要幾年才可以完成這些危老建築的更新？有沒有人可以告訴新北市民，為什麼完成這樣的都更程序要拖到10年以上？

「這不僅僅是效率的問題」，黃國昌強調，這是安全的問題、是新北市未來發展的問題，黃國昌想跟所有的新北市民承諾，若當選新北市長，只要是沒有爭議的都更案，提出申請的第1天馬上列管，100天之內絕對發照，「絕對不容許任何行政的拖延和延宕」。

