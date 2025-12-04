選新北市長被虧「太老了」 李四川妙回「我把輝達留給年輕人」

各界關注藍營會推誰選2026新北市長選舉，被視為熱門人選的台北市副市長李四川昨（3日）在網路節目自爆，很多人都說「你太老了，你不能去選新北，要年輕的狀況」，但他都時常在講，「我把輝達留給年輕人，大概用的年輕人會比較多吧。」

被視為2026新北市長選舉藍營熱門人選的新北市副市長李四川。（中天新聞）

李四川昨接受網路節目《下班瀚你聊》訪問，對於參選新北市長的議題，李四川認為，要去選政府首長的人，並不是要去跑婚喪喜慶，而是要帶著這樣一份責任感，把事情做好，讓所有市民安居樂業，這是他一直想要的；他也坦言，目前自己沒有所謂組競選團隊，「說實在，如果我真的要選，團隊就是400萬新北市市民，哪有什麼團隊？因為決定你能不能來服務是這些人。」

有關未來若是投入參選，是否會維持把市政做好、把市政擘劃說明好就好、不用一天到晚拜票的打法？

李四川表示「我大概應該會堅持」，但黨有黨的想法，只是自己看了這麼多年的選舉，「很多人在講說未來人家要給你『黃袍加身』」，但他要跟所有市民說，現在沒有所謂的「黃袍加身」，如果這樣想，代表選這個市長是要去當官。

李四川指出，從候選人觀念，他都認為他是要去做事的，如果你不給他去做事，他樂得輕鬆，以他的個性，他出去的薪水比現在還高，晚上睡得比現在還甜，那也不必等有火災或什麼狀況。

李四川說，如果選民都一直認為，選舉必須在前幾個月「你罵我、我罵你」的狀況，這樣不是很好，「所有的比賽都是靠自己的能耐得到冠軍，唯獨只有選舉都是靠嘴巴去罵人」；他也說，現在講說多會做事，反正過去已經走過了，原來以前是怎麼樣子，現在的媒體那麼樣地清楚，其實每個人也都看得很清楚。

至於被問到，過去是否曾擔心若新壽不肯退讓，明年還跟北市府打官司的話，那輝達就會跑掉？

李四川直言，當初當然這個顧慮一定有，但對他個人來講，並沒有去多想這一塊，而是說如果讓這麼好的一個企業，因為法律、狀況等離開台北市投資，實在是相當可惜。

接著李四川話鋒一轉，指很多人都說「你太老了，你不能去選新北，要年輕的狀況」，但他都時常在講，「我把輝達留給年輕人，大概用的年輕人會比較多吧。」

