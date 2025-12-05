選新北市長願和黃國昌比民調？李四川：「這件事」比選舉更重要

即時中心／高睿鴻報導

台北市副市長李四川近日鬆口坦承，有意投入明（2026）年新北市長選戰，引發外界關注；由於民眾黨主席黃國昌先前也表態參選，「藍白合」將如何繼續運作，同樣備受矚目。前民眾黨主席柯文哲對此也公開喊話，希望盡快將合作參選的機制、規則訂好，避免重演2024年總統大選藍白撕破臉、導致雙雙敗選的慘劇；對此，李四川今（5）日回應，以前擔任黨秘書長時，沒有與其他黨合作的經驗，之後一切遵照藍營的參選機制。

李四川早上受訪時，首先強調，相較於準備選戰，自己現在最重要的工作，仍是與台北市長蔣萬安，共同完成AI大廠「輝達」進駐北士科園區的任務。他直言說，預計在明年農曆過年前，與輝達完成簽約，並希望明年6月可以開工，這就是兩人眼下最重要的事情。

因此李四川說，自己已經向蔣萬安表態，處理好輝達的相關工作，絕對比選舉重要；而蔣也希望，他能將相關任務執行完善。李四川另也表示，他與蔣萬安其實沒有談太多選舉的事情，因為他們現階段都還是以市政為主，會努力將份內工作做好。

此外，針對柯文哲呼籲「盡早建立合作參選機制」、黃國昌也早早表態，有意角逐新北市長，李四川說，無論如何都會尊重黨部的機制。他表示，自己以前擔任黨秘書長，一直都是遵照國民黨的機制；但當時並沒有遇到需要與其他政黨合作的情況，所以現在的狀況似乎有些不同。「我想，就是按照黨的機制去處理」，他說。

另一方面，李四川最近上節目受訪時，談及翡翠水庫的用水問題，以略顯高姿態的語氣，對女主持人說「可能妳會聽不懂」；此言一出，立即遭外界抨擊性別歧視。對此，李今天也坦言說，自己的講話技巧確實要加強，但如果聽完整段話，應該可以察覺，他對所有人說話，都是相當坦承，「絕對沒有他們想的那種意思」。

