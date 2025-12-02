選新北市長？李四川收1禮回：沒人叫我承擔

▲被問是否願選新北市長，李四川回應：「現在沒人叫我承擔」。（圖／擷取自《台北市議會》YouTube）

[NOWnews今日新聞] 台北市議會今（2）日進行市政總質詢，原住民議員李傅中武將賽德克族的戰袍送給北市長蔣萬安和副市長李四川，請他們穿上後詢問，輝達（NVIDIA）進駐北士科底定，李四川曾對媒體說，願意承擔新北市長選舉重責大任，明年是否會承擔？李四川回道，「我有講過，但現在沒人要我承擔啊」。



先前被問到新北市長選戰，李四川表示，「假設到明年，年輕人真的沒辦法承擔，原則上要我承擔，我也不排斥」；對此，李傅中武今日在議會詢問，輝達案底定，李副明年是否會承擔起新北市長選舉重責大任？李四川回覆，今天是市政總質詢，尤其在台北市，所以不談新北市。

李傅中武接續問，「可是你有講過，如果需要你承擔，你願意承擔，你講的吧？」，李四川澤回：「我有講過沒錯，但現在沒有人叫我承擔」；李傅則表示，相信要贏得新北市長選舉非李四川莫屬，並特別將原住民戰袍背心送給李四川。

