選新北市長「與李四川差距縮小？」 蘇巧慧：長跑當短跑、每天全力衝刺

新北市長選情，台北市議會議長戴錫欽昨天（1/16）廣播節目裡指出，民進黨參選人蘇巧慧與台北市副市長李四川的民調差距正逐漸縮小。對此，蘇巧慧表示，這段時間始終按照既定步調前進，團隊充滿活力，「把長跑當成短跑」，每天都全力衝刺。

蘇巧慧今（1/17）日到新北淡水，出席由淡信慈善基金會董事長呂孫綾舉辦的「衣童幸福微笑聯合慈善公益」活動。她受訪時指出，未來也會持續像這樣深入新北各區，走遍每一個角落，握更多市民的手，讓更多人能夠直接認識她，也讓市民親自檢視，未來的新北市長是否能夠由她來擔任。她直言，這樣的方式是目前最好的策略，也會持續進行。

對於外界觀察到，近期有部分原本立場偏藍的地方人士，與她的互動明顯增加，蘇巧慧回應表示，一座城市的市長在推動市政時，本就不該分黨派，只要是朝著讓新北市更好的方向前進，其實不分黨派、不分族群，每個人都應該為這座城市的未來共同努力，這也是她所設定的目標。

此外，民進黨本週在高雄、台南的初選結果陸續出爐，外界關切新北是否也可能衍生派系合作問題，進而影響選情。對此，蘇巧慧表示，民進黨一向的傳統就是「初選激烈、選後團結」，對於後續整合，她有信心。

蘇巧慧也提到，自己很榮幸擔任「新北隊長」的角色，未來除了把市長候選人的角色扮演好、爭取更多市民認同外，也會帶領整個新北團隊，協助議員在選戰中打出好成績，希望能為這座城市的未來發展做貢獻。

