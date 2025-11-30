選新北機率不高？ 黃國昌：輪不到民進黨說三道四

2026新北市長選戰，民眾黨主席黃國昌日前表態有意參選，引發政壇關注。然而，外傳民進黨內部評估認為黃國昌最終參選新北市長的機率不高，對此黃國昌明確回應，民眾黨的縣市長提名徵召作業「輪不到民進黨說三道四」。

選新北機率不高？ 黃國昌：輪不到綠說三道四。（圖／TVBS）

週末期間，黃國昌到新北新店區發放高麗菜，吸引許多民眾排隊領取，。當被問及民進黨內部評估他參選新北市長機率不大的說法時，黃國昌表示，民眾黨縣市長的提名徵召作業應該輪不到民進黨說三道四。

廣告 廣告

關於民眾黨議員提名與藍白合作的可能性，黃國昌表示，民眾黨在全國各個選區，只要議員的席次達到一定數量，原則上一區就是提一位。民眾黨新北市議員陳世軒也強調，原則上就是一區一個，目標戰略非常清楚，會朝自己的方向努力，並在新北市的選舉時程出來後遵照中央選舉委員會的規定執行。國民黨新北市議員江怡臻則表示，地方上也出席合作氣氛，如何提名、以實力拚出共同最大席次是彼此的最大目標。

值得注意的是，民眾黨立委麥玉珍在29日表示有機會就爭取參選台中市長，對此黃國昌表示，他也是現在才聽到麥玉珍的說法，不過民眾黨內部會審慎評估並聽取各方意見。

更多 TVBS 報導

蘇巧慧可望11/26獲徵召選新北市長 競選幕僚年輕化

綠提案「連放2天選舉假」 黃國昌批：只是要阻擋國內移轉投票

遭黃國昌爆鼓勵他選到底 蘇巧慧否認：我做好準備面對一對一選戰

自曝白營民調「只輸李四川」 黃國昌再喊：內部民調非對外炒新聞

