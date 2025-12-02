選新北 李四川：還沒人叫我承擔

台北市長蔣萬安（左）2日赴議會總質詢，原住民議員李傅中武（中）請蔣萬安和副市長李四川（右）穿上賽德克族戰袍。李傅中武追問李四川，是否明年會承擔起選新北市長的重責大任？李四川回答：「現在還沒有人叫我承擔。」（陳君瑋攝）

新北市長明年選舉，國民黨將派誰出戰尚未定案，熱門人選之一的台北市副市長李四川2日被問及是否「承擔」，他面露無奈笑說，「現在還沒有人叫我承擔」。不過，藍營北市議員都認為李四川是最適合人選，李與台北市長蔣萬安將為雙北發揮1加1大於2的效益。

藍營新北市長人選除了李四川，還有新北市副市長劉和然，李昨在台北市議會接受市政總質詢，國民黨台北市議員李傅中武表示，在輝達海外總部落腳北士科大致底定後，是否準備好承擔新北市長選舉重責大任？李傅中武眼見李四川臉色略顯嚴肅，還打趣說「是你這個李副，不是我這個李傅」，雖然引起蔣萬安及局處官員笑聲，但李四川僅苦笑強調，「今天是市政總質詢，尤其在台北市，所以不談新北市。」

李傅中武追問李四川曾公開稱，「如果需要承擔，就會願意承擔。」李說，自己有講過，「但是現在還沒有人叫我承擔。」李傅中武也隨即拿出準備好的「賽德克族戰袍背心」送給李四川，並直言他代表原住民族盼李能夠承擔，他也相信要贏得新北市長選舉非李四川莫屬。

民進黨台北市議員張文潔質詢時，也問李四川會否陪蔣萬安到任期結束？李強調，「一直都陪在市長身邊，他很安心。」蔣萬安也語帶玄機說：「不管到哪裡，我們心都在一起；不管同仁到哪裡，都會心繫台北、關心台北的發展。」

對於李四川有望出戰新北市長，國民黨台北市議員詹為元指出，李四川在北市協調重大建設、跨局處溝通到推動輝達等大型投資案，大家都看在眼裡，展現的行政能力與務實作風很難被替代。

詹為元認為，新北市是需要大量基礎建設整合、跨域治理的重要城市，如果由理解雙北脈絡、又具完整地方行政經驗的人承擔，會讓城市推動得更穩健，相信李四川一定能把事情做好，也能帶給新北市一個更務實、有效率的市政方向。

國民黨台北市議員楊植斗也說，李四川和蔣萬安配合多年，在施政上非常有默契，李是穩健的理工男，讓大家很安心，蔣年輕有衝勁，若李當選新北市長、蔣連任台北市長，將讓雙北發揮1加1大於2的效益。