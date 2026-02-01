選民握手太熱情 高市早苗腕疾復發取消電視辯論行程

（中央社記者戴雅真東京1日專電）日本首相、自民黨總裁高市早苗今天上午臨時缺席原定出席的NHK節目「日曜討論」。節目方說明，「自民黨表示，高市首相於昨天的選舉造勢活動時手腕疼痛，目前正接受治療」。高市早苗也在X發文表示，在與熱情支持者握手過程中，「被用力拉扯手部而受傷」。

高市早苗發文表示，「關於我的受傷情況，感謝大家的關心，真的非常感謝。其實是在這幾天的造勢活動現場，與熱情支持我的民眾握手時，手部被用力拉扯而受傷。由於我本身有類風濕性關節炎的宿疾，導致手部腫脹。」

高市也說明目前的處置，表示「已經緊急請來醫務官，替我塗藥並進行妥善的貼紮固定。」她還表示，「為了向各位傳達自民黨政策的重大轉向，今天我也將前往岐阜、愛知」，顯示將持續帶傷助選。

高市早苗27日在自民黨街頭演說「聖地」的東京秋葉原發表眾議院選舉公告後首場演說時，就被觀察到右手帶著類似白色護腕，又像是繃帶的物品，引發關切。

「日曜討論」原本安排各政黨黨魁以現場直播方式進行黨魁辯論。不過在節目一開始，主持人說明，「高市首相今天無法出席，今早已通知本節目。」自民黨改由政務調查會長代理田村憲久出席。

田村解釋高市早苗的身體狀況，表示「聽說她從選戰初期就已略感不舒服，在選舉期間頻繁與民眾握手，加上全力投入行程，因此傷勢加重。由於需要治療等處置，今天無法出席」，並就此致歉。

每日新聞報導，對此，日本共產黨委員長田村智子在節目播出前於X發文表示，「竟然在直播開始前30分鐘才被告知高市首相臨時取消出席，NHK方面也陷入一片混亂。」（編輯：唐佩君）1150201