選民數連跌4年！香港大火後立法會選舉今登場 投票率受矚

2025年12月7日，香港立法會舉行換屆選舉，特首李家超在投票後接受媒體採訪。美聯社



香港大埔宏福苑大火造成至少159人罹難，居民仍未從悲痛、創傷中走出之際，港府今日（12/7）維持舉行立法會換屆選舉，但登記選民人數已連續第4年下滑，投票率將成為此次選舉的關注焦點。

鄰近中國大陸的宏福苑7座高樓於上月26日遭火舌吞噬，耗時近兩天才被完全撲滅，這是當地近80年最嚴重的火災事故。特首李家超2日宣布，將成立由一位法官主持的「獨立委員會」審視相關問題，立法會選舉則如期舉行。

今年香港立法會換屆選舉的投票時間由上午8時30分至晚上10時30分，將分別透過選舉委員會界別、功能界別及地方選舉3個途徑產生90名議員，組成新一屆立法會。

路透社報導，今日清晨約有100名警員在宏福苑的火災現場附近巡邏。而在附近的悼念現場，一塊告示牌顯示港府計劃在今日午夜選舉結束後清理該區域，顯示政府在民怨沸騰之際感到焦慮。

一名70多歲的鄭姓老翁在燒焦的大樓附近散步時表示，自己不會投票，直言大火令他深感憤慨，「這是政府失職的結果⋯⋯體制已然病態，我絕不會投票支持那些辜負民意的建制派政客。」他拒絕透露全名，因擔心當局會針對批評政府的人士。

北京當局已表示，支持香港依法嚴懲反中亂港分子「以災亂港」行徑。中國駐港國安公署昨日亦約談一些在港外媒負責人及記者，聲稱有部分外媒報導「散播虛假信息」，攻擊干擾立法會選舉，希望他們「自我珍重，好自為之，不可觸碰法律紅線。」

路透社指出，這場大火是對北京掌控香港的一場重大考驗。在2019年「反送中」運動後，北京通過港版國安法對當地進行改造，且在2021年的選舉改革中，規定只有親北京的「愛國者」才能競選立法會議員，被分析人士指，此舉進一步壓縮實質民主參與的空間。

自此，香港過去佔全體選民約6成的民主派支持者遠離立法會選舉，今年全港登記選民人數為413萬人，這是自2021年創下447萬高峰後，已連續第4年下滑。香港廉政公署表示，截至週四已有7人因煽動他人不投票而被捕。

2021年上屆立法會選舉投票率僅30.2%，創下自1997年英國將香港主權移交中國以來的最低紀錄。

