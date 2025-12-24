選用沐浴鹽有撇步 溫和清潔享受沐浴時光！

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 資料來源／食藥署





近年來，沐浴鹽因具特殊質地與清潔感受，成為不少人日常沐浴放鬆時，愛用的產品之一。但若選擇與使用方式不當，可能對肌膚造成不必要的刺激。食品藥物管理署（下稱食藥署）特別邀請臺灣皮膚科醫學會黃毓惠醫師分享沐浴鹽的正確使用觀念與注意事項。

認識沐浴鹽種類 依膚況選擇更安心

市面上的沐浴鹽主要分為兩大類：合成型硫酸鎂浴鹽與天然沐浴鹽。

合成型硫酸鎂浴鹽：常被稱為「Epsom Salt」，成分為人工合成的硫酸鎂，常見於運動保養產品中。 天然沐浴鹽：取自海鹽、岩鹽或死海鹽等天然礦物，成分可能包含氯化鈉、鎂、鉀、鈣等多種礦物質。

不同類型的產品，其來源與使用感受略有差異，建議依個人需求及膚況選擇。

挑選產品時，黃毓惠醫師提醒，應選擇標示清楚、來源明確並完成產品登錄的合規沐浴鹽，避免使用來源不明或成分不明的商品，以降低引起不適的風險。首次使用建議先進行局部測試，確認無明顯刺激或不適後再使用。

正確使用方式 讓放鬆與清潔兼顧

沐浴鹽屬於非食用清潔用品，具物理性去角質作用，可協助清潔肌膚表層的老廢角質。但若使用過於頻繁或力道過重，可能造成表皮屏障受損，導致乾燥、敏感等狀況。建議一般膚質可每週使用1～2次；乾性或敏感性肌膚者則應減少頻率，每週1次為宜。





在使用方式上，應將沐浴鹽充分溶解於溫水中後再入浴，浸泡時間建議控制在10分鐘內，水溫亦不宜過高。沐浴後需以清水沖洗，避免殘留鹽分造成肌膚不適，並搭配乳液保養，有助於維持肌膚舒適狀態。





黃毓惠醫師也提醒，若肌膚正處於敏感、發炎或有傷口時，應避免使用沐浴鹽產品，建議優先採取溫和清潔及保濕為主的方式照護肌膚。如使用過程中出現乾癢、刺痛或脫屑等狀況，應立即停止使用並尋求皮膚科醫師診治。





食藥署呼籲，選擇具完整標示與合格來源的沐浴產品，並依照正確方式與頻率使用，才能在沐浴過程中兼顧肌膚清潔與日常保養。若有相關疑問，建議諮詢皮膚專科醫師，以更安心選用適合自己膚況的產品。





