近年來，沐浴鹽因具特殊質地與清潔感受，成為不少人日常沐浴放鬆時，愛用的產品之一。但若選擇與使用方式不當，可能對肌膚造成不必要的刺激。臺灣皮膚科醫學會黃毓惠醫師提醒，挑選產品時，應選擇標示清楚、來源明確並完成產品登錄的合規沐浴鹽，避免使用來源不明或成分不明的商品，以降低引起不適的風險。首次使用建議先進行局部測試，確認無明顯刺激或不適後再使用。

市面上的沐浴鹽主要分為兩大類：合成型硫酸鎂浴鹽與天然沐浴鹽。一、合成型硫酸鎂浴鹽：常被稱為「Epsom Salt」，成分為人工合成的硫酸鎂，常見於運動保養產品中。二、天然沐浴鹽：取自海鹽、岩鹽或死海鹽等天然礦物，成分可能包含氯化鈉、鎂、鉀、鈣等多種礦物質。不同類型的產品，其來源與使用感受略有差異，建議依個人需求及膚況選擇。

沐浴鹽屬於非食用清潔用品，具物理性去角質作用，可協助清潔肌膚表層的老廢角質。但若使用過於頻繁或力道過重，可能造成表皮屏障受損，導致乾燥、敏感等狀況。建議一般膚質可每週使用一至二次；乾性或敏感性肌膚者則應減少頻率，每週一次為宜。

在使用方式上，應將沐浴鹽充分溶解於溫水中後再入浴，浸泡時間建議控制在十分鐘內，水溫亦不宜過高。沐浴後需以清水沖洗，避免殘留鹽分造成肌膚不適，並搭配乳液保養，有助於維持肌膚舒適狀態。

黃毓惠醫師也提醒，若肌膚正處於敏感、發炎或有傷口時，應避免使用沐浴鹽產品，建議優先採取溫和清潔及保濕為主的方式照護肌膚。如使用過程中出現乾癢、刺痛或脫屑等狀況，應立即停止使用並尋求皮膚科醫師診治。

食藥署呼籲，選擇具完整標示與合格來源的沐浴產品，並依照正確方式與頻率使用，才能在沐浴過程中兼顧肌膚清潔與日常保養。若有相關疑問，建議諮詢皮膚專科醫師，以更安心選用適合自己膚況的產品。