選真的！ 「更好的新北」 黃國昌首面看板上架

在上週，藍白兩黨主席會談之後，今天（26）國民黨中常會，旋即討論藍白工作小組，與2026縣市長提名的相關事宜。不過，在藍白都有意願爭取的新北市，民眾黨也進入選舉步調，像是黨主席黃國昌，與黨籍議員候選人的第一面合體看板，正式上架。

「更好的新北」，黃國昌首面看板上架。(圖/TVBS)

記者葉豐瑋：「以參選新北市長為志向，民眾黨主席黃國昌，他多次說過，要成為新北市民的最佳選項，現在他跟民眾黨小雞的第一面合體看板也已經掛上，就在新北三重的重陽路上。」雖然，在這看板上，沒有寫要參選新北市長，標語一個更好的新北，宣示意味，不言可喻。

民眾黨新北市議員擬參選人周曉芸：「在我的心中，他應該是最大的母雞，帶著我們這樣實打實戰，我們都希望有更好的成績。」

身為民眾黨小雞，當然希望自家主席，能代表在野陣營，更有媒體指稱，黃國昌鐵了心選到底。對此，民眾黨團主任陳智菡說，黃國昌沒有排除掉跟這個國民黨之間，做一個溝通的機會，黃國昌主席過去已經強調了，「不管是什麼樣的結果，他絕對是願賭服輸。」

駁斥不實消息，畢竟2026藍白合作持續推進，國民黨的動作也很積極。國民黨主席鄭麗文：「兩黨的合作，我們也會成立工作小組，我們這邊也有對接，我們也感受到來自民眾黨的誠意跟善意。」

26號國民黨中常會上，除了討論縣市首長提名辦法，預計首波提名落在12月中旬，藍白兩黨工作小組也正式成立。國民黨副秘書長李哲華說，「鄭主席是指派我，跟文傳會的吳宗憲主委擔任窗口，依據不同的縣市，再納入不同的成員。」

只是當藍白合作善意持續堆疊，有些心裡話也要講在前面。民眾黨團主任陳智菡：「民進黨這邊確定提名了蘇巧慧委員，來競選新北市的市長，不過在國民黨這邊，似乎還沒有真正的整合成功

不過民眾黨這邊呢，並不會因為他黨的腳步，而阻礙了我們自己的腳步。」

國民黨智庫副執行長凌濤則回應，「陳智菡提到這個內容，我感受到是2024前，這種悲劇的既視感，如果要藍白合的話，不應該由戰狼派，來影響到藍白合的合作氣氛。」

對藍白兩黨來說，2024不堪回首，2026要以大局為重，但創傷症候群，很嚴重。

