選票不足風波重創！李在明民調暴跌9.4％ 親致歉：虛心接受

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

對於民調慘跌，李在明公開向國民道歉，「我虛心接受國民嚴厲的評價。」（翻攝自臉書@李在明）

南韓地方選舉因「選票不足」引發選舉舞弊質疑聲浪，同時重挫執政黨與總統李在明的支持率，10日多項民調結果顯示李在明支持率在此事件後大跌9.4個百分點。對此，李在明公開向國民道歉，「我虛心接受國民嚴厲的評價。」

據《朝鮮日報》報導，6月3日地方選舉結束後，多項民調於10日接連公布結果，顯示在野黨「國民力量」的政黨支持率已在誤差範圍內超越或緊追執政黨「共同民主黨」。

韓國社會輿論研究所（KSOI）於8日至9日期間調查顯示，共同民主黨支持率為38.6%，國民力量黨則為38.1%；在5月26日至27日調查中，民主黨支持率為43.3%、國民力量為31.6%，短短1週內差距急劇縮小。

廣告 廣告

KSOI分析指出，首爾市長選舉及國會議員補選等關鍵選區的選舉結果未達預期，可能是造成支持率變化的原因之一。執政陣營相關人士則表示，選舉期間發生的「選票不足事件」，也可能促使保守派選民進一步團結。

李在明的施政支持度也同步下滑，KSOI調查顯示，李在明的施政正面評價較前1週下跌9.4個百分點至50.4%；負面評價則上升10.5個百分點至45.7%。這也是李就任以來，施政支持與負面評價間的差距首次縮小至民調誤差範圍內。

正在歐洲訪問的李在明透過X轉發民調結果表示，「對國民深感抱歉，對於民眾冷靜的評價，我將虛心接受。」未來將以更謙卑的態度、更低的姿態，擴大包容、接納更多不同聲音，也會更加努力工作。

對此，「支持率下跌後才上演遲來的道歉秀。」國民力量黨首席發言人朴成勳抨擊，國民真正想看到的，不是在社群媒體上發布的一篇簡短道歉文。真正的反省與負責，必須用行動而非言語來證明。

更多鏡週刊報導

「無人機挑釁北韓」涉利敵、濫權 尹錫悅一審被判30年

桃園毒駕拒檢釀3死「現場驚見就診單」 卓榮泰：應要從重量刑

6月颱風季將轉活躍！ 專家示警：下週恐有熱帶擾動增強成颱

慈母多敗兒！日母替還債近200萬仍無效 「一個決定救回兒子」見轉機