「選票洗白政變？」緬甸軍政府主導大選 親軍政黨橫掃席次

[Newtalk新聞] 在國際社會高度質疑聲中，緬甸自2021年軍方政變以來的首次全國性選舉已展開第一階段投票。根據緬甸官方媒體與聯邦選舉委員會（UEC）公布的初步結果，軍方支持的「聯邦鞏固與發展黨」（USDP）在已完成計票的選區中取得壓倒性優勢，走勢大致符合外界預期。

據《衛報》與《路透社》指出，UEC公布的部分結果顯示，在人民院（下議院）已開票的40個選區中，USDP贏得其中38席，撣邦民族民主黨（白虎黨）與孟族團結黨（MUP）各取得1席。上議院目前僅宣布1席，由佤民族黨拿下。

在地方議會層級，USDP同樣大幅領先，在15個已公布的地區或邦議會席次中奪下14席，僅有阿卡民族發展黨取得1席。多個選區甚至未出現競爭對手，部分USDP候選人形同「不戰而勝」。

緬甸軍政府領導人敏昂萊在奈比都投票。 圖:達志影像/路透社

軍政府宣稱，12月28日舉行的第一階段投票中，約有600多萬人投票，投票率達52%，並將其形容為「成功」。然而，國際選舉制度基金會（IFES）數據顯示，這一數字明顯低於2015年與2020年大選約七成的投票率，凸顯民眾參與度顯著下滑。

選舉採分三階段進行，第一輪僅涵蓋102個鄉鎮，約占全國330個鄉鎮的三分之一。後續兩輪投票將於1月11日與1月25日舉行，但仍有至少65個鄉鎮因戰亂與安全因素不納入投票範圍。

此次選舉引發聯合國、西方政府與多個人權組織強烈批評，指出主要反軍政府政黨被全面排除，選舉既不自由也不公平。由諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬領導的全國民主聯盟（NLD），已於2023年因拒絕依軍政府新規登記而被迫解散，而翁山蘇姬本人至今仍被拘留。

由諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬領導的全國民主聯盟（NLD），已於2023年因拒絕依軍政府新規登記而被迫解散，而翁山蘇姬本人至今仍被拘留。 圖：取自緬甸全國民主聯盟官網（資料照）

《華盛頓郵報》指出，軍政府不僅限制反對派參選，還明文規定公開批評選舉屬於違法行為，反對陣營因此呼籲民眾抵制投票。

據《衛報》報導，軍政府試圖透過選舉為其統治披上「合法性外衣」，在戰事持續、國土控制不完整的情況下強行推動政治進程，風險極高。即便最終成立由USDP主導的文官政府，也難以獲得廣泛的國際承認。

緬甸國會採兩院制，總計664席，依憲法規定，軍方自動保留25%的席次。換言之，即使透過選舉產生新政府，軍方仍握有關鍵否決權，實權結構並未改變。

自2021年軍事政變以來，緬甸陷入全面動盪，反軍政府抗爭逐步演變為內戰。此次選舉是否真能為這個長期動盪的國家帶來「穩定」，仍被國際社會普遍打上巨大問號。

