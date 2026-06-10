選票短缺引發公正性質疑 南韓首爾法院下令保存選票箱等證據

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南韓3日舉行的地方選舉在發生選票短缺，引發外界對於選舉結果公正性的質疑後，首爾東部地方法院昨（9）日下令，要求保存松坡區蠶室一處投票所的選票箱，作為檢方未來若對此提起訴訟的可能證據。

根據韓媒KBS、韓國先驅報等報導，除了選票箱外，法院還下令保存其他3類證據，包括投票所的監視器畫面，其中包含選舉期間（3日上午8點至5日晚上9點），投票箱在該投票站的存放情況。不過法院也同時駁回了其他保存證據的申請，包括將選票箱轉移到另一個計票中心等要求。

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《朝鮮日報》引述法律界消息指出，首爾地方法院此次裁定保存相關證據，是根據改革黨首爾市長候選人金正哲與該黨主席千夏藍共同提出的申請。

根據南韓《公職人員選舉法》規定，參選的候選人或政黨可向法院申請保存投票箱、選票和投票記錄簿等證據。如果法院批准該申請，則會採取密封證據並將其存放在獨立地點等措施。

金正哲在個人社交媒體上表示「選票、記錄以及選舉委員會的內部通訊，都會隨著時間推移而消失。」強調將追究相關人員責任到底。

根據南韓中央選舉管理委員會9日發布的統計數據，6月3日投票當天，全國91處投票站共短缺7194張選票，其中首爾地區缺票數即高達4206張。至於受選票短缺而暫停投票的投票站共26處。

在選票短缺事故爆發後，南韓當地示威活動已持續5天，上週末估計約有6000名民眾在松坡區奧林匹克手球館的計票中心附近集結，要求重新舉行地方大選。

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