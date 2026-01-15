選票種類太多不能「不在籍投票」？他列美日韓成功經驗批中選會：把行政怠惰合理化

民眾黨立法院黨團力推「不在籍投票」立法，並於今（15）日召開黨團協商，中選會代理主委吳容輝指出，今年底地方大選包括首長、議員及村里長等，共有8896種選票，光是開票所使用的計票單就沒有地方貼，「貼到天花板也沒得貼啊！」對此，民眾黨新竹縣黨代表徐勝凌表示，不在籍投票並非台灣首創，他舉例美、日、韓的做法，並直言，投票權是民主的核心，不是選務機關覺得麻煩就可以打折處理的行政選項。

徐勝凌今日在臉書撰文提到，近日立法院針對《不在籍投票》法案展開協商，中選會代理主委卻不斷拋出「2026年將有8千多種選票」、「計票單會貼到天花板」這類駭人聽聞的說法，試圖把行政怠惰合理化成「專業考量」。一個本該替人民解決問題的選務機關，卻把困難當成拒絕改革的理由，動輒渲染成選務災難，這種「只會喊不行、不會想辦法」的態度，不是在保護民主，而是在拖民主的後腿。

徐勝凌列舉各國施行不在籍投票作法

「不在籍投票，從來不是台灣首創。」徐勝凌透露，這項制度在世界各國早已行之有年，中選會口中的那些「無法克服的難題」，早就被其他民主國家用制度設計與科技手段一一化解。台灣一天到晚高喊要與國際接軌，結果一談到保障人民投票權，卻瞬間變成「我們不行、我們很難、我們會崩潰」。徐勝凌也列舉各國現行的不在籍投票作法，做為參考。

▪️美國：選區複雜程度遠勝台灣，各州、各郡選票規格不一，但透過郵寄投票（Mail-in Voting）與提前投票中心，成功分散選舉日壓力，讓數千萬不在戶籍地的選民照樣完成投票。選務困難沒有消失，但制度設計讓困難「被管理」，而不是拿來嚇人。

▪️日本：早在1998年就實施移轉投票制度。選民因工作、就學或旅遊不在戶籍地時，可在所在地的選舉委員會提前投票，選票再安全寄回原選區。日本地方選舉一樣複雜，但選務單位選擇的是精進流程，而不是對人民說「做不到」。

▪️南韓：選民不需事前申請，只要在指定期間，持證件到全國任何一個缺席投票所，即可現場列印自己選區的選票投票完成。船員甚至還有「船上投票」。人家面對的是高度流動的人口，中選會面對的卻只是改變的壓力。

徐勝凌提到，至於英國、澳洲，郵寄投票、代理投票、提前投票早已是制度的一部分，選務單位關心的是如何防弊、如何優化流程，而不是如何說服人民「你們少投一點比較好」。問題從來不在「選票多」，而在「腦袋舊」。

徐勝凌：中選會不該用恐嚇式語言來搪塞改革

徐勝凌直批，中選會拿「8896種選票」說嘴，背後的前提卻仍停留在老舊的人工分類、實體張貼、全部集中在投票當天處理的思維。如果其他國家早已透過選票隨選列印、條碼管理、分流計票、集中運送等方式化解問題，為什麼台灣的中選會連去學都不願意？當民眾黨提出日本、印尼等國的實例時，中選會的回應卻仍然只有一句話：人力不足、物力不足、會出事。但請問，選務機關的職責，不正是「因應民眾需求調整做法」嗎？還是現在變成，「制度不改」，請人民配合政府的不方便？

徐勝凌強調，投票權是民主的核心，不是選務機關覺得麻煩就可以打折處理的行政選項。如果連科技與資源條件不如台灣的國家，都能讓不在籍投票順利運作，那麼台灣處理不了一張移轉選票，問題絕不是能力，而是態度。他呼籲，中選會不該再用恐嚇式語言來搪塞改革，請停止對人民喊苦，睜開眼睛看看世界怎麼做，真正把心思放在「如何讓人民更容易投票」，而不是把「選務繁雜」當成沒收公民權利的遮羞布。民主，不該怕人民投票；怕的，從來都是不想改變的人。

