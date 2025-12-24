選秀失誤低潮到足不出戶 品怡靠音樂走出自我懷疑

品怡發行首張創作專輯。（圖／大學聲提供）

自選秀節目出身的歌手品怡發行專輯《Pink Hour》，近日舉辦聽歌會，以吉他自彈自唱當初比賽時出現重大失誤的〈迷路〉開場，她坦言當初經歷低潮，把自己關在家中足不出戶，最後用最愛的音樂與世界展開對話。

品怡赴美國柏克利音樂學院求學，當時面臨學業與事業的選擇難題，最後決定挑戰音樂市場，參加音樂選秀節目《大學聲》，但當時在舞台上發生失誤，雖然獲得評審老師給的機會，卻也在網路上引發不小的紛爭，讓她一度備受打擊，陷入自我懷疑。

專輯中的〈Breathe in〉就是品怡當初經歷低潮，最後是好友鄒序以創作為餌助她重拾自信的歌曲，專輯收錄的版本鄒序也獻聲和音。《Pink Hour》是傍晚時，天色介於粉色和橘色之間，在偶然的瞬間會出現粉色的晚霞，也是品怡認為最浪漫又夢幻的療癒畫面。此外，此次發片在造型方面，品怡邀請身兼歌手、廣播主持人與服裝品牌主理人的魏如昀統籌。

首張專輯收錄的都是品怡自己的故事，她羞認感覺真的非常赤裸，且因為宣傳期，同樣的問題將頻繁的出現，她表示有時候在當下不見得想說，但還是得面對，「我覺得我是個比較隨性的人，碰到就盡量真實的回應，不要想太多。」

品怡以音樂走出低潮。（圖／大學聲提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導