選秀新人與阿妹新歌同日上架 馬愷伶盼會有更多人願意聽音樂
【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】新生代優質創作歌手CClaire馬愷伶曾以自創曲〈臺大的垃圾〉在網路上爆紅，作品以真誠又帶有幽默感的創作視角描寫現實心境，迅速在校園與社群之間引發共鳴，MV 於短時間內突破 20 萬次觀看，並登上 StreetVoice 新歌榜，成為當年度極具代表性的校園創作之一。自幼在音樂與創作環境下成長的她，屢獲國內外音樂比賽獎項，並持續以短影音形式在社群媒體上發表創作，從原創歌曲結合日常生活趣事，到「偽電影」、「用英文單字唱華語金曲」等內容，皆曾創下單支數百萬流量的亮眼成績。
2025 年，CClaire馬愷伶登上華視、三立播出的選秀節目《大學聲 YOUNG VOICE》，以甜美清新又放鬆慵懶的「酷甜」形象與獨特嗓音，逐漸累積關注。2025 年 12月31日跨年夜，她推出全新創作單曲〈DON’T fall asleep〉，全球同步上線，延續過往創作脈絡，將爵士樂肌理與慵懶氛圍融合，堆疊出專屬於自己的「慢拍流行」，在歲末年初的倒數時刻，對生活、對自由、也對自己，發出一聲溫柔卻清醒的呼喊，為 2025 年畫下句點並迎接2026。
▲CClaire馬愷伶歌曲社群收聽破百萬、風靡香港榜單 （嵐澄創藝有限公提供）
自 2025年10月正式以 CClaire 馬愷伶之名展開音樂活動，她接連推出多首作品逐步建立鮮明創作輪廓。首支單曲〈bella bella〉揉合爵士曲風與溫暖旋律，創作靈感源自電影《可憐的東西》，她將自己投射為角色 Bella，重新思考自我與成長的意義，歌曲在社群平台累積超過 280 萬次觀看，引發大量分享與討論，Spotify 收聽數突破 15 萬，並登上 KKBOX 華語新歌風雲日榜。隨後11月推出的 City pop 單曲〈Tower Records〉，以 Newtro 風格結合 Vintage 元素，喚起不同世代的共鳴，視覺採用 8 bits 復古動畫呈現，逐漸形塑出「CClaire’s Slow Nostalgia」的創作氛圍。其中〈bella bella〉亦登上 Spotify Viral 50 – Hong Kong，該榜單依據香港地區的音樂串流播放量、分享與儲存等數據即時更新，精選 50 首正在快速走紅的作品，被視為反映當下香港樂壇與聽眾趨勢的重要指標，也讓 CClaire 馬愷伶的作品在海外市場獲得進一步關注。
▲CClaire馬愷伶〈臺大的垃圾〉爆紅！《大學聲 YOUNG VOICE》受矚目！跨年夜上線新歌〈DON’T fall asleep〉（嵐澄創藝有限公提供）
有別於過往以插畫與動畫為主的視覺呈現，這次 CClaire 馬愷伶首度在 MV 中正式露臉演出，影像由新銳導演吳諺松與 Rudo Studio 打造，為繼臺大畢業歌〈臺大的垃圾〉後再度攜手合作之作。相較學生時期帶有青春感與實驗性的創作，本次作品更像是一份「正式以音樂人為職業」的自我宣告，站在鏡頭前，她不再只是聲音的創作者，也開始承擔起被看見、被聚焦的重量，象徵創作身分邁入新的階段。
〈DON’T fall asleep〉延續 CClaire 馬愷伶一貫的創作語彙，揉合爵士樂肌理與慵懶氛圍，發展出屬於她的「慢拍流行」。歌曲誕生於一段介於現實與夢想之間的清醒時刻——生活看似穩定，卻容易在日復一日中逐漸麻木，她以「DON’T fall asleep」提醒自己，不要在安逸裡交出對生活的感受力。特別選在跨年夜發行，正因為那是一個人們期待時間更新、卻也明白現實不會改變的矛盾節點，這首歌成為送給自己與聽眾的一份溫柔提醒：即使仍走在現實軌道，也別讓自己在生活裡睡著。值得一提的是，〈DON’T fall asleep〉恰好與天后張惠妹新歌同日上架，CClaire馬愷伶分享：「真的沒想到這麼巧，但我覺得這是一件開心的事，因為代表會有更多人願意聽音樂。」她也自信推薦這首作品，希望陪伴那些仍在生活裡努力、卻不想睡著的人。
