選秀翻車飽受打擊！品怡揭「低潮內幕」陷自我懷疑

品怡推出創作專輯《Pink Hour》。大學聲提供

創作女聲品怡歷經歌唱選秀節目《大學聲》的舞台洗禮後，正式推出首張全創作專輯《Pink Hour》，作品除了多首源自比賽期間的作品外，也邀請2022年入圍金曲獎「最佳專輯製作人獎」的Everydaze操刀製作〈I’ll Love You Anyway〉，為專輯注入更細膩的音樂層次。

《Pink Hour》以時間軸為概念，歷經夜晚的自我對話與沉澱，最終走向黎明，再度拾回繽紛色彩，象徵品怡走過低潮、重新與世界連結的過程。專輯視覺造型則邀請同為歌手、廣播主持人與服裝品牌主理人的魏如昀統籌，在音樂與影像之間取得相互輝映的平衡。

廣告 廣告

品怡推出創作專輯《Pink Hour》。大學聲提供

品怡2022年參與戀愛音樂創作實境秀《為你唱情歌》嶄露頭角後，遠赴美國柏克利音樂學院深造，拓展音樂視野。返台後，她毅然選擇直面市場挑戰，站上《大學聲》舞台，卻也在關鍵演出中發生失誤，引發網路熱議，一度陷入自我懷疑。所幸創作成為她的出口，透過寫歌整理情緒、療癒自我，也逐漸拼湊出專屬於自己的「Pink Hour」。

品怡形容，《Pink Hour》是傍晚天空介於粉色與橘色之間、偶然出現的晚霞時刻，是她心中最浪漫、最療癒的畫面。日前舉辦的專輯聽歌會上，她以曾在比賽失誤的〈迷路〉作為開場，自彈自唱，真誠分享每首歌背後的故事。其中〈Breathe in〉誕生於她封閉自我的低潮期，最終在好友、2024年入圍金曲獎最佳新人的鄒序陪伴與創作鼓勵下，才重新找回自信。

品怡推出創作專輯《Pink Hour》。大學聲提供



回到原文

更多鏡報報導

劉真離世留下188億遺產？辛龍怒斥無中生有 再爆翻臉岳父母

張惠妹驚喜客串《阿凡達》？親回一句話全網暴動 票房狂飆108億

舞台意外嚇壞全網！阿信返台獲天后「親燉豬腳麵線」壓驚暖哭歌迷