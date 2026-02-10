選竹縣長殺紅眼! 陳見賢登記喊守規矩 徐欣瑩吐苦水喊委屈

地方中心／綜合報導

國民黨新竹縣長初選殺紅眼，對於黨內採用73制，而不是全民調，陳見賢表達尊重黨，今天也完成提名登記，而對手徐欣瑩則大吐苦水說「這陣子感到很委屈」，不過，美麗島電子報公布最新民調，如果新竹縣長三腳督，徐欣瑩民調第一，陳見賢則墊底，不過，陳見賢不以為然，認為民意如流水。

高喊凍選，送上包中的粽子，在大批支持者助陣下，新竹縣副縣長陳見賢，和太太一起到國民黨新竹縣黨部，搶先完成初選的提名登記。新竹縣副縣長陳見賢：「我想身為黨員，我就必須遵守黨內的制度與規矩，所以今天見賢如期的來參加，我們黨內的登記，就是希望走完整個程序。」立委（國）徐欣瑩：「（會有脫黨參選這個項目嗎），你不知道我最近，一直以來都很委屈嗎，那我想今天是我們高虹安市長邀請的，這樣的一個很棒的一個活動，所以我們就以這個活動為主。」

選竹縣長殺紅眼！陳見賢登記喊守規矩 徐欣瑩吐苦水：我很委屈

美麗島電子報最新民調（圖／民視新聞）





徐欣瑩輸人不輸陣，跟新竹市長高虹安合體，對於黨內初選定調七分民調、三分黨員投票，徐欣瑩大吐苦水大喊委屈，因為多份民調都顯示她民調領先，美麗島電子報也公布，如果新竹縣長三腳督，徐欣瑩民調第一高達32.3%，鄭朝方緊追在後，陳見賢墊底只有16.5%。

陳見賢今（１０）完成初選提名登記（圖／民視新聞）





新竹縣副縣長陳見賢：「至於其他的人要怎麼做，那是她個人的行為我不予置評，我想民調是瞬息萬變的，民意如流水，我想距離選舉還有一段時間，我們會持續的努力。」立委（國）徐欣瑩：「最近不是聽說陳見賢同志的民調超前，而且超前很多，所以我們希望他既然民調這麼高，是不是就來支持這個全民調。」國民黨新竹縣長初選，殺紅眼，已經領表，卻還沒登記的徐欣瑩，最後會投入黨內初選，還是脫黨參選，外界高度關注。





