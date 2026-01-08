選縣長遭國民黨縣黨部封殺！何啟聖：坐實傅崑萁家族把持壟斷花蓮

何啟聖未被國民黨花蓮縣黨部納入花蓮縣長初選名單。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 國民黨花蓮縣黨部今（8）天召開委員會，決議由吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝以全民調方式決定花蓮縣長提名人選，未被縣黨部納入初選名單的媒體人何啟聖回應：「花蓮不是任何人的私有領地，國民黨也不應成為少數人操作的工具。唯有堅守制度、尊重民意，才能真正團結向前，迎戰未來。本人將持續為黨的民主、為花蓮的未來，堅持到底。」

何啟聖今晚以「宣示參選卻遭封殺，這還是民主政黨嗎？」為題發聲明表示：「根據中國國民黨花蓮縣黨部所發布的新聞稿，今日召開委員會議決議，將由葉耀輝及游淑貞兩人進行全民調，決定提名人選。花蓮縣黨部委員會議今天僅邀請前花蓮市長葉耀輝與吉安鄉長游淑貞列席報告，並做成上述決議。至於本人，則以黨籍、戶籍不在花蓮，未予列入。「

何啟聖提到：「本人已於一月五日，將爭取中國國民黨花蓮縣長黨內提名宣言，親送中國國民黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室。並依黨章相關精神，表達接受公開檢驗、參與公平競爭的立場。然而，花蓮縣黨部在未與本人溝通、亦未說明任何具體理由的情況下，刻意將本人排除於既定提名機制之外，此一作法，本人深表遺憾，亦提出嚴正抗議。」

何啟聖指稱：「中國國民黨是一個以民主立黨、以制度為本的百年政黨。凡具黨籍、符合法定資格，且已公開表達參選意願者，理應享有平等參與黨內提名程序的基本權利。花蓮縣黨部未經公開說明，即行排除特定參選人，已違背公開、公平、公正的原則，也嚴重傷害黨內民主的核心價值，坐實傅崑萁家族把持、壟斷花蓮的外界訾議。」

何啟聖聲稱：「本人主張以初選或全民調方式決定提名人選，正是希望透過制度，讓民意作主、讓競爭回歸正軌，而非由少數人私下決定結果。倘若在程序起點即設下排他性門檻，不僅無助於團結，反而坐實外界對『內定』、『封閉』、『派系壟斷』的質疑，對黨的形象與選情皆非正面。」

何啟聖強調：「本人再次鄭重聲明：我不畏競爭，也不逃避檢驗；我要求的不是特權，而是制度；不是保證勝出，而是公平參與。在此正式要求花蓮縣黨部：一、公開說明排除本人參與提名程序之具體理由與依據；二、立即恢復本人參與黨內提名機制之正當權利；三、回歸民主政黨應有的程序正義，讓所有符合資格者，在同一制度下接受民意檢驗。」

何啟聖指出：「翻遍中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法，未見任一條規定，要求參選黨員黨籍、戶籍要設於參選之地，只要符合選罷法相關規定，於選前四個月遷入，即具參選資格。惟，黨內提名辦法第廿八條，『本辦法之作業要點，由提名權責黨部另訂之』，試問，花蓮縣黨部何時訂定此作業要點？又於何時對外公告。」

何啟聖續指：「且，以2022年桃園縣長選舉，本黨徵召張善政參選，張本人係於徵召前，才完成入黨申請。因此，本人儘管黨籍、戶籍不在花蓮，有哪一點不符中國國民黨現行參加公職選舉提名的相關規定。因此，本人明日上午十點，將向國民黨中央相關提名作業單位申訴，以求公平競選的機會。」

