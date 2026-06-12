選罷法三讀修正 綠營痛批在野因人設事、破壞法制

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立法院會今天(12日)三讀通過在野黨提出的「公職人員選罷法」修正案，被視為「高虹安條款」；另外，在野黨也力推「刑事訴訟法」修正，則被解讀是「柯文哲條款」。民進黨痛批在野黨企圖將立法權淪為替特定個案解套、掩護自家人脫罪的工具，強調法律制度可修正，但絕不能淪為服務特定人士的個案工具。

根據三讀通過的「公職人員選罷法」修正案，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者可登記參選，由於年底地方大選將近，而將尋求連任的新竹市長高虹安因誣告案被判刑6個月，因此本次修法鬆綁被外界稱為「高虹安條款」。

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對此，民進黨發言人李坤城表示，在野黨日前假借「仔細審查總預算」之名強行通過延會，但至今總預算遲未審完，卻接連推動多項爭議法案，企圖將立法權淪為替特定個案解套、掩護自家人脫罪的工具。

李坤城質疑修正通過的「公職人員選舉罷免法」放寬易服社會勞動者的參選限制，此舉顯然是為特定人士量身打造的「高虹安條款」。藍、白在選舉登記前夕迅速修正法律，時間點與高虹安案高度吻合，完全是在為其掃除參選障礙。

另外，李坤城也指出，立法院司法及法制委員會近日由藍、白兩黨共同推動的「刑事訴訟法」修正草案企圖大幅縮短羈押期限，此舉等同讓檢方偵辦斷手斷腳，將嚴重壓縮打詐、緝毒等重大案件的偵辦時間，導致司法機關調查能力大幅受限。

李坤城表示，從國民黨試圖推動減輕連署行賄罪責的「周典論條款」，到今天強行通過的「高虹安條款」以及企圖縮短羈押期限的「柯文哲條款」，藍、白種種作為完全證明是把立法權變為個案處理法律後果的工具。

李坤城強調，法律制度雖可修正討論，但絕不能淪為服務特定人士的個案工具。民進黨請藍、白別再將寶貴的會議時間浪費在替自家人解套，應儘速完成總預算審查，履行立法委員最基本的法定職責。