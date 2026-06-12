選罷法三讀通過「高虹安條款」惹議 本人：參政權受憲法保障

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被外界視為「高虹安條款」的《選罷法》修正案三讀通過。（資料畫面）

立法院會今（12日）三讀通過修正《公職人員選舉罷免法》，排除「宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者」的候選人消極資格限制，由於新竹市長高虹安涉詐領助理費案，外界因此將此次修法視為「高虹安條款，民進黨新竹市長參選人莊競程批評此修法「因人設事」。對此，高虹安本人回應，參政權是憲法保障的基本權利，任何限制都必須符合必要性與比例性。

立法院今日三讀通過修正《公職人員選舉罷免法》相關條文，放寬參選限制，未來遭法院宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，將不再受限制。由於高虹安涉詐領助理費案，二審改依偽造文書罪判刑6月，可經檢察官同意改以「社會勞動方式」代替入監，修法內容被外界解讀與其相關，因而視為「高虹安條款」。

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民進黨新竹市長參選人莊競程批評，此次修法是「因人設事」，質疑藍白陣營透過立法替特定個案量身調整制度，為特定政治人物大開後門，並直言全台灣最迫切需要這項修法結果的人只有一個，就是高虹安。

對此，高虹安回應，參政權為憲法保障的基本權利，任何限制均須符合必要性與比例原則。她強調，《選罷法》相關規定在適用上，各黨認為存在「過度限制參政權」的討論，因此各方均提出不同修法版本，自己也曾經擔任過立法委員，「立法院任何的討論，都是回到制度本身，不會是針對任何個人」。

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