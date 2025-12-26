選罷法修正三讀》原住民立委出缺即補選 藍綠白全投下贊成票

立法院長韓國瑜。 資料照：張良一／攝

[Newtalk新聞] 立法院今（26）日召開院會，三讀通過《公職人員選罷法》部分條文修正，明定原住民立委於任期中出缺時，無須再等待缺額達半數，即可依一般立委標準辦理補選；並配合修正相關條文，使補選機制一致化。經表決，出席106人，贊成106人，致使三讀後，原住民立委缺額即補選。

三讀通過國民黨團提出《公職人員選舉罷免法》再修正動議第70、70-1、71、73條，調整原住民立法委員補選機制，刪除現行必須「缺額達一定比例」才能補選的限制，改為比照區域立委，只要出缺即應依法補選。

立法院會今日亦三讀通過《公職人員選罷法》第57條修正，保障原住民秘密投票權益，明定選舉委員會應單獨設置投票所，或於區域選舉投票所內辦理各種公職人員選舉投票，不受本法第十七條第一項應在戶籍地投票之限制。

廣泛討論時，無黨籍原民立委高金素梅指出，本屆立院終於在在野席次多數狀況下，終於可以處理民進黨執政9年來對原住民的歧視條款，她強調，《憲法增修條文》本是保障原民參政權，但選罷法卻只有針對一般選區立委缺額即能補選，相較於原民選區卻要缺額2席才能進行補選。若不更正就是錯誤與歧視，原民立委出缺就應該與一般立委出缺情況一樣辦理補選，把權力還給族人。

民眾黨不分區立委麥玉珍表示，民眾黨支持將原民選舉標準與一般選區一致，國家要保障原民政治參與，因此才設立原民立委的保障名額，讓原民在國會有發聲空間。但現行的選罷法規定卻出現差別對待，同樣是台灣人、立委，為什麼不能有同等表達民意機會，有違平等原則及削弱原民代表性。今日修法是保障，也讓原民補選規定不該停留於舊制度。

民進黨團幹事長鍾佳濱認為，原民基本法、原民紀念日都是民進黨執政下落實，選罷法有歧視原住民嗎？原民不在籍投票要修總統副總統選罷法、公職人員選罷法，但今天卻只修正了公職人員選罷法。

鍾佳濱強調，回到出缺補選，單一選區立委出缺則補選，但是，複數選區則是2席出缺才補選，按目前設計制度，若立委5席，每出缺1席，握有過半數政黨，每次出缺則可以囊括席次，這就是政黨私心。民進黨主張，原民立委改為單一選區、缺額補選、公平競爭。

民進黨團在過程中亦提出再修正動議版本，但由於人數劣勢，最終《公職人員選罷法》第70、70-1、71、73條修正均依照國民黨團再修正動議版本通過，但值得注意的是，二讀投票時，民進黨團針對國民黨團再修正動議版本均投下反對票，卻在三讀全案付表決時，藍綠白三黨都投下贊成，也使立法院長韓國瑜驚呼「兩黨都贊成？」，最終以院會出席106人，贊成106人，通過《公職人員選罷法》第70、70-1、71、73條修正。

