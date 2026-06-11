選罷法修正案朝野無共識 最快12日院會拚表決

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韓國瑜主持朝野協商《公職人員選舉罷免法》修正草案，因各黨團對宣告緩刑或得易服社會勞動者參選資格仍有歧見，最終未達共識，後續將依程序送院會處理。（圖／黃威彬攝）

立法院長韓國瑜11日主持朝野黨團協商《公職人員選舉罷免法》第26條修正草案，針對宣告緩刑或得易服社會勞動者是否可參選公職進行討論。由於朝野對修法方向仍有歧見，歷經約1小時協商後未達共識，後續將依規定處理，最快12日院會可進行表決。

民眾黨立委許忠信表示，修法是基於憲法保障人民參政權及比例原則，希望讓犯較輕罪責者仍保有參與選舉的權利，並非針對特定個案修法。

本次修法內容為於《選罷法》第26條增列但書，規定宣告緩刑或得直接、間接易服社會勞動之自由刑者，不受不得參選限制。

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內政部長劉世芳則表示，希望維持現行規定。司法院代表也指出，即使法院宣告可易刑處分，後續執行階段仍可能因個案情況有所變動，修法目的與影響仍須進一步釐清。

由於三黨協商未獲共識，韓國瑜最後裁示依照規定辦理，相關草案後續將送院會處理。

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