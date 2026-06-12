選罷法修正 黃永昌能否參選 視卓揆是否副署

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國民黨新北市第7選區（永和）議員初選已於5月13日落幕，由民治里長陳以樂出線。近日傳出，參與初選的建築師蘇昭龍已退黨，將投入年底永和區議員選舉。蘇昭龍證實已於本月8日向新北市黨部提交退黨申請，黨部尚未回覆，至於是否參選仍在評估。此外，第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員江怡臻不參選，黨部評議小組會研議是否讓初選資格不符的議員黃永昌參選。

永和區因5連霸議員連斐璠不再參選，黨部辦理初選，由新北市府前副發言人陳柏翰、國民黨前主席洪秀柱祕書李珮媜、民治里長陳以樂及建築師蘇昭龍4位新人競爭空出的1席，黨部5月13日公布民調結果，最終由陳以樂勝出。

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據了解，蘇昭龍已於本月8日向新北市黨部提交退黨申請，動作引起黨內人士擔憂，深怕影響國民黨永和區議員選情。蘇昭龍說，本周已有多位黨內人士來找他溝通，希望年底不要參選；但他不解的是，黨部應該要對提名的參選人有信心才對，而不是怕他參選。

蘇昭龍不諱言，其實已有其他政黨邀請他入黨，將直接提名他參選永和區或其他地區議員。但是，年底要不要參選、或是以無黨籍或代表其他政黨參選，他和初選時組成的團隊都還在討論與評估中，也不排除直攻立委。至於是哪些政黨延攬，蘇昭龍表示，暫時不便透露。

此外，「公職人員選舉罷免法第26條條文修正草案」三讀通過，放寬宣告緩刑或得易服社會勞動的自由刑者可繼續參選。黃永昌因助理費案獲宣告緩刑3年，已符合參選資格。新北市黨部主委黃志雄表示，最重要仍視行政院是否副署，若不副署，依舊無法執行，尚須等待總統公告。

黃志雄說，黃永昌為現任議員，因江怡臻不參選，未來評議小組會研議是否補提名或以徵召的方式，讓黃永昌得以參選。