選罷法修法三讀！藍白聯手通過「高虹安條款」 易刑也可參選

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新竹市長高虹安。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院今（12）日召開院會，在藍白多數席次下，三讀通過《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，放寬被法官判緩刑者可參選規定，另外界關注的「高虹安條款」也順利三讀，三讀修正後，被法院判「易刑」如社會勞動等也可參選。

現行公職人員選舉罷免法規定，曾犯貪汙、國安法等重大刑案，被判有期徒刑確定並受緩刑宣告者，不得登記為候選人。鑑此，為避免參選人因被法院判緩刑而喪失參選資格，朝野立委均有提案放寬限制，排除緩刑不可參選的規定。

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今日立法院三讀修正《公職人員選舉罷免法》第26條後，除緩刑者可參選外，被法院判「易刑」如社會勞動等也可參選。第26條增加「但宣告緩刑或得直接、間接易服社會勞動之自由刑者，不在此限」，保障輕罪者選舉資格。

廣泛討論時，民進黨立委李柏毅表示，對於黑金、國安、詐欺涉案的都支持排除不得參選，但民眾黨究竟為了誰，將「易刑」如社會勞動等也可參選。國民黨可以接受一個市長打電話到委員會指揮修法？他強調，不要因人修法，三讀時間推遲到9月4日以後，甚至明年元旦，不然就是因人設法、因人修法。

國民黨立委翁曉玲指出，這次三讀通過《公職人員選舉罷免法》第26條修法邏輯「寬嚴並進」，一方面維護政治廉潔，另一方面也要兼顧憲法參政權的比例原則。這次明確將重大詐欺犯罪不得登記為參選範圍，放寬部分也展現法律應有的理性溫度，過去法規漏洞將極其輕微犯罪，過失犯、被法院宣告緩刑更生可能都剝奪終生參政權，法院若給「易刑」處分代表可以改過自新，若法律都承認不再行使刑罰，卻要加上無限期的政治制裁，則不叫嚴格而是過當。

民眾黨立委許忠信強調，法官若認為犯罪有褫奪公權加以判處，以外卻在選罷法用行政罰限制參選權，是一個違憲的法律，因此選罷法應該大修。他直言，民進黨要判兩年而緩刑可參選；卻反對判六個月得易服社會勞動可參選，完全沒顧慮到憲法主張。這次修法是普遍性的，及於所有國內犯輕罪者能夠參選，是一個天經地義的事。

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