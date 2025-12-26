選罷法修法原民立委遺缺即補選 內政部：衝擊選務執行

針對選罷法修法，內政部表示，本次修法未經充分討論形成共識，內政部經洽中選會，咸認為存在公平性及選務執行窒礙問題。（本報資料照片）

立法院會今（26）天三讀修正通過《公職人員選舉罷免法》部分條文，明定原住民選區立委出現缺額時立即補選，且原住民選舉人不受應在戶籍地投票所投票的限制。內政部表示，本次修法未經充分討論形成共識，內政部經洽中選會，咸認為存在公平性及選務執行窒礙問題。

內政部說明，目前社會對於如何實施選舉不在籍投票，並不具充分共識，亦有諸多爭議，本次修法單獨使原住民選舉人得不受在戶籍地投票限制，有公平性問題。

內政部指出，選罷法第70條、第70條之1、第71條及第73條原規定區域立委出缺即可補選，原住民立委則需缺額達二分之一時才能辦理補選，本次修正本有原住民立委出缺立即補選或先予遞補兩種修法方向，惟審議過程中未經充分討論凝聚共識，即逕予通過立即補選規定，修法未盡周延。

【看原文連結】